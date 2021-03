Kornwestheim. In der fünften Verhandlungsrunde haben sich die Tarifparteien in der baden-württembergischen Metallindustrie weiter angenähert. Nach dem Treffen in Kornwestheim berichteten IG Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger und Südwestmetallchef Wilfried Porth übereinstimmend von „konstruktiven Schritten“ in Richtung einer Einigung. Bei vielen Einzelpunkten habe man Lösungswege gefunden, sagte Porth. Allerdings wurde im Südwesten über die eigentliche Lohnerhöhung noch gar nicht gesprochen. Das wollen die Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen an diesem Donnerstag tun. Verbandspräsident Arndt Kirchhoff hat im Vorfeld bereits eine „substanziellen Einmalzahlung“ in Aussicht gestellt.

Beide Seiten gehen davon aus, dass die Unterhändler in Nordrhein-Westfalen bei diesem Treffen einen Pilotabschluss anstreben, den die anderen Bezirke dann in den Eckpunkten übernehmen würden. Zitzelsberger zeigte sich prinzipiell bereit, nach der Nullrunde 2020 im laufenden Jahr eine Einmalzahlung zu akzeptieren, die nicht in die Lohntabellen eingehen würde: „Es kommt auf die Höhe an.“ pre