Metallarbeitgeber warnen vor Anstieg der Lohnzusatzkosten

Mannheim. Die Metallarbeitgeber in der Region Rhein-Neckar-Odenwald warnen vor einem drohenden Anstieg der Lohnzusatzkosten. Die Südwestmetall-Bezirksgruppe Rhein-Neckar-Odenwald teilt mit, dass sie mit einer "signifikanten Erhöhung des Arbeitslosenbeitrags für Arbeitnehmer und Arbeitgeber" rechnet, wenn der staatliche Zuschuss zur Arbeitslosenversicherung gestrichen wird, so wie die Bundesregierung das in ihren Haushaltsplanungen vorsieht. „Die Arbeitnehmer wie auch die Unternehmen sind derzeit schon durch hohe Energiepreise wie auch die anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie stark belastet. Der Staat darf nun nicht weitere Kostenbelastungen in Form höherer Sozialabgaben draufsatteln,“ so Arnd Suck, Geschäftsführer der Bezirksgruppe.

Suck appelliert an die Bundestagsabgeordneten, die geplante Streichung des Zuschusses zur Arbeitslosenversicherung im parlamentarischen Verfahren zu stoppen. Ein Anstieg der Lohnzusatzkosten über 40 Prozent des Bruttolohns würde den – aufgrund der Folgen des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie – schlingernden Konjunkturzug noch zusätzlich ins Wanken bringen, so Suck.