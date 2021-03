Südwest. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Metall-Tarifverhandlungen in Nordrhein-Westfalen wollen auch Arbeitgeber und Gewerkschaft im Südwesten ihre Gespräche zügig zu Ende bringen. Am Dienstagmittag (13.30 Uhr) setzen sich beide Seiten wieder zusammen. Darauf habe man sich am Rande der Verhandlungen in Düsseldorf geeinigt, hieß es. Dort hatten sich die IG Metall und die Arbeitgeber in der Nacht zum Dienstag auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Dieser sieht für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in NRW unter anderem eine Corona-Prämie sowie jährlich wiederkehrende Sonderzahlungen vor.

Die Einigung gilt als Pilotabschluss, dessen Kernbestandteile voraussichtlich in den anderen Regionen übernommen werden. Wie schnell sich die Verhandlungspartner im Südwesten einigen können, ist allerdings offen. Experten beider Seiten hatten in den vergangenen Tagen noch einmal intensiv über die speziell für den Südwesten wichtigen Details verhandelt.