Darmstadt. Auch in seinem letzten Jahr an der Spitze des Unternehmens hat Vorstandschef Stefan Oschmann (Bild) den Darmstädter Technologie-, Pharma- und Chemiekonzerns Merck wieder ein Stück weiter vorangebracht und kann ein Rekordergebnis melden – trotz, aber auch wegen Corona. „Das Jahr 2020 war geprägt von beispiellosen Turbulenzen. Wir haben auch unter Pandemiebedingungen unsere Strategie konsequent weiter umgesetzt und ein wirklich hervorragendes Geschäftsergebnis erzielt“, sagte er bei der Vorlage der Zahlen.

AdUnit urban-intext1

Der Umsatz kletterte um fast neun Prozent auf 17,5 Milliarden Euro, der Betriebsgewinn erhöhte sich um fast 19 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro, der Nettogewinn sogar um satte 50,6 Prozent auf 1,99 Milliarden Euro. Die Dividende soll um zehn Cent auf 1,40 Euro pro Aktie steigen. Oschmann gibt nach fünf Jahren an der Spitze den Chefposten Ende April an Belén Garijo ab. Die aktuelle Chefin der Pharma-Sparte wird dann die erste Frau, die alleine einen der 30 Dax-Konzerne führt.

Getrieben wurde das Geschäft im vergangenen Jahr vor allem durch die große Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen zur Herstellung von Medikamenten und den Bedarf an Laborausrüstung auch für die Forschung und Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Merck beliefert nach Angaben von Oschmann weltweit mehr als 50 Firmen, die sich mit der Entwicklung der Impfstoffe befassen oder Covid-19 Medikamente herstellen – etwa Biontech/Pfizer.

Von Merck beziehen beide Unternehmen wichtige Lipide als Bestandteil des Corona-Impfstoffs. Merck will die Lieferungen in den nächsten Monaten beschleunigen und steigern, um damit auch eine schnellere Produktion des Impfstoffs zu ermöglichen. Mit einem Umsatz von 7,5 Milliarden Euro (plus 12 Prozent) und einem Betriebsgewinn von 2,4 Milliarden Euro (plus 13 Prozent) ist Life Science die stärkste Sparte von Merck.

Zuversichtlicher Ausblick

AdUnit urban-intext2

Im Unternehmensbereich Electronics zahlt sich die Übernahme des US-Halbleiter-Unternehmens Versum im Jahr 2019 mehr und mehr aus. Die Sparte konnte den Umsatz um fast ein Drittel auf 3,4 Milliarden Euro steigern, wobei wieder mehr als ein Drittel von Versum beigesteuert wurde. Auch der Betriebsgewinn erhöhte sich ebenfalls deutlich um 27,5 Prozent auf eine Milliarde Euro.

Für das laufende Jahr ist Oschmann zuversichtlich, vor allem wegen des anhaltenden Bedarfs an Produkten zur Herstellung von Corona-Medikamenten und Impfstoffen. Er erwartet ein starkes Umsatzwachstum und beim Betriebsergebnis ein Plus im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Prozentbereich. (BILD: dpa)