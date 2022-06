Knapp ein Jahr nach der Flutkatastrophe befürworten mehr als zwei Drittel der Haushalte in Deutschland die Einführung einer Versicherungspflicht gegen Hochwasser und andere Elementarschäden. Die Zustimmung ist nach der Flut in Rheinland-Pfalz und in NRW 2021 zudem leicht gestiegen, wie eine repräsentative Erhebung des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ergeben hat.

