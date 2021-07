Mehr Windräder braucht das Land

Berlin. In Deutschland sollen in den kommenden Jahren deutlich mehr neue Windräder an Land gebaut werden - um Klimaziele zu schaffen. Zwar kommt der Ausbau inzwischen wieder besser voran. Das Niveau aber reicht aus Sicht der Energiebranche bei weitem nicht. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will deutlich mehr Tempo. „Ich rechne damit, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien noch einmal um bis zu ein Drittel steigern müssen“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Nationaler Kraftakt“

„Für die kommenden Koalitionsverhandlungen werde ich konkrete Vorschläge für neue Ausbauziele vorlegen“, sagte Altmaier. Dies betreffe insbesondere Windenergie auf See und an Land sowie Photovoltaik. „Das wird bis 2030 nur durch einen nationalen Kraftakt zu stemmen sein.“

Schon jetzt aber gibt es vor Ort oft viel Proteste gegen Windräder: Verspargelung der Landschaft, zu nahe an Wohngebäuden, Lärm, Konflikte um den Artenschutz, lautet die Kritik. Dazu kommt, dass die Anlagen immer höher werden.

Ohne viel mehr Windräder aber dürfte es schwierig werden, die Energiewende zu bewerkstelligen - den Abschied von fossilen Energieträgern. „Mit der drastischen Verschärfung des deutschen Klimaschutzgesetzes im Juni und der Vorlage des neuen EU-Klimapaketes im Juli ist klar, dass wir unsere Anstrengungen im Klimaschutz deutlich steigern müssen“, sagte Altmaier. „Wir werden zum Beispiel bis zum Jahre 2030 rund 15 Prozent mehr Strom verbrauchen, weil es auf unseren Straßen viel mehr Elektroautos und in unseren Häusern viel mehr Wärmepumpen geben wird, als bisher zugrunde gelegt. Gleichzeitig werden wir planmäßig alle Atomkraftwerke stilllegen, und viele Kohlekraftwerke werden schneller als angenommen abgeschaltet werden. Deshalb brauchen wir viel mehr neue Windräder und Solardächer, als bisher angenommen wurde.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach zwei schwierigen Ausbaujahren sind im ersten Halbjahr 2021 wieder deutlich mehr neue Windenergieanlagen an Land ans Netz gegangen. Nach Branchenangaben wurden 240 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 971 Megawatt installiert – bei der Leistung ist dies eine Steigerung von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Weil 135 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 140 Megawatt stillgelegt wurden, lag der sogenannte Netto-Zubau bei 831 Megawatt.

Die Talsohle sei durchschritten, sagte Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands Windenergie, am Dienstag. Um die Klimaziele auf europäischer und nationaler Ebene zu erreichen, müsse der Ausbau aber beschleunigt werden. „Wir brauchen deutlich mehr erneuerbaren Strom“, sagte Matthias Zelinger, Geschäftsführer von VDMA Power Systems.

Als Hemmnisse für den Ausbau gelten lange Planungs- und Genehmigungsverfahren, außerdem verzögern viele Klagen die Inbetriebnahme neuer Anlagen. Das wohl größte Problem aber ist aus Sicht der Energiebranche: Es gibt zu wenig ausgewiesene Flächen. Zudem bestehe ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Die „Windländer“ mit den meisten Anlagen sind Niedersachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein.

Baden-Württemberg legt vor

Der „Masseträger“ Wind werde aber auch in Baden-Württemberg und Bayern unverzichtbar sein, sagte Albers. Beide Länder müssten mehr Flächen bereitstellen. In diesen Regionen steige die Nachfrage nach erneuerbaren Energien stark.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit einer breit angelegten Planung für den Ausbau und die Vermarktung von Windrädern will Baden-Württemberg unterdessen zur Aufholjagd in der Windkraft ansetzen. In großem Stil soll die den Staatswald bewirtschaftende ForstBW zusätzliche Flächen bereitstellen. Das geht aus einem Sieben-Punkte-Plan für eine „Vermarktungsoffensive Windkraft“ im Staatswald hervor, das am Dienstag im grün-schwarzen Ministerrat verabschiedet wurden. Baden-Württemberg liegt im Ländervergleich beim Ausbau von Windrädern im ersten Halbjahr zwar auf Rang fünf. Allerdings waren im Südwesten Ende vergangenen Jahres auch nur 731 Anlagen in Betrieb – gerade Mal zwölf mehr als im Jahr zuvor. dpa