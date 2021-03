Frankfurt. Angesichts der zuletzt gestiegenen Anleiherenditen und der daraus resultierenden Gefahr steigender Kreditzinsen wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Corona-Krisen-Programm PEPP beschleunigen. „Wir werden die Anleihekäufe im nächsten Quartal mit einem signifikant höheren Tempo umsetzen als in den ersten Monaten dieses Jahres“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag nach der Sitzung des EZB-Rates. Das habe das Gremium einstimmig beschlossen. Über das Volumen machte sie keine Angaben. „Wir haben vollkommene Flexibilität und sind an keine Zahl gebunden“. Eine Erhöhung des Gesamt-Volumens sei aber kein Thema gewesen.

Laufzeit bis März 2021

Insgesamt hat die EZB für das im März vergangenen Jahres aufgelegte Corona-Krisen-Programm (Pandemic Emergency Purchase Programme) nach zwei Erhöhungen im Juni und Dezember vergangenen Jahres ein maximales Volumen von 1,85 Billionen Euro angesetzt. „Davon steht noch eine Billion zur Verfügung“, betont Lagarde. Bis 5. März hat die EZB Anleihen für insgesamt 878,5 Milliarden Euro gekauft. PEPP wird mindestens bis Ende März nächsten Jahres laufen und, so Lagarde, „in jedem Fall so lange, bis die Phase der Corona-Virus-Pandemie nach Einschätzung des Rates überstanden ist“.

Daneben kauft die EZB in ihrem „normalen“ Programm monatlich Anleihen für 20 Milliarden Euro, und das Geld aus getilgten Papieren wird komplett wieder in Käufe gesteckt. Außerdem bietet sie den Banken Sonderkreditlinien mit einem Negativzins von bis zu minus einem Prozent. Den Leitzins, zu dem sich Banken regulär Geld leihen, lässt die EZB weiter bei null Prozent, den Zins für Bankeinlagen bei minus 0,5 Prozent.

Die EZB rechnet in diesem Jahr mit einer Wirtschaftserholung. Die Unsicherheit sei aber groß, sagt Lagarde, wegen der anhaltend hohen Corona-Neuinfektionen und der Ausbreitung der Mutationen. Allerdings gäben die zunehmenden Impfungen zusammen mit den graduellen Lockerungen Hoffnung auf eine deutliche Erholung der Wirtschaft in diesem Jahr.

Insgesamt aber sei es wichtig, weiter für günstige Finanzierungskonditionen und damit für niedrige Zinsen bei Krediten für Unternehmen und Verbraucher zu sorgen. Freilich seien die Anleiherenditen seit Jahresanfang gestiegen. Bei zehnjährigen Bundesanleihen hatte sie Ende 2020 bei minus 0,58 Prozent gelegen, aktuell sind es nur noch minus 0,33 Prozent, zeitweise war die Rendite zuletzt noch höher. Damit sei ein Risiko für die Finanzierungsbedingungen verbunden, und Banken könnten die Zinsen erhöhen. „Dies ist nicht wünschenswert, günstige Finanzierungsbedingungen sind weiter notwendig, um die Unsicherheit zu mindern, das Vertrauen zu stärken und damit die wirtschaftliche Erholung zu stützen wie auch die Preisstabilität mittelfristig zu bewahren.“

Mit Blick auf die Inflation gibt Lagarde Entwarnung. Der deutliche Anstieg zu Jahresbeginn sei auf die Rücknahme der zeitweisen Mehrwertsteuersenkung in Deutschland, auf den höheren Ölpreis und die geänderte Berechnung der Inflationsrate, etwa wegen der eingeschränkten Reisemöglichkeiten, zurückzuführen. Allenfalls Ende dieses Jahres könnte vorübergehend ein Niveau von zwei Prozent erreicht werden, sagt Lagarde. Bei knapp zwei Prozent liegt die Zielmarke der EZB für Preisstabilität.

Kritiker klagen

Bei Kritikern der EZB-Geldpolitik stößt auch das Corona-Notkaufprogramm auf Widerstand. Eine Gruppe von Unternehmern und Professoren um den Berliner Finanzwissenschaftler Markus Kerber klagt dagegen in Karlsruhe. Die Verfassungsbeschwerde ging am Montag ein, wie ein Sprecher des Bundesverfassungsgerichts sagte (Az. 2 BvR 420/21). Kerber sagte der „Welt“, mit dem Nothilfe-Programm breche die Notenbank endgültig aus ihrem Kompetenzrahmen aus.

Wegen des Notkaufprogramms ist bereits eine Organklage der AfD-Bundestagsfraktion in Karlsruhe anhängig. Mit anderen Klägern hatte Kerber im vergangenen Jahr auch das Urteil des Verfassungsgerichts zum Staatsanleihenkaufprogramm PSPP der EZB erstritten. Damals ging es um 2015 begonnene Käufe zur Ankurbelung von Inflation und Konjunktur in Billionenhöhe, die weiter laufen. (mit dpa)