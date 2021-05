Mehr neue Wohnungen

Wiesbaden. Der Wohnungsbau in Deutschland hat im Corona-Krisenjahr 2020 den höchsten Stand seit 2001 erreicht. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen erhöhte sich um 4,6 Prozent auf 306 376 Einheiten, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Der im Jahr 2011 begonnene Anstieg habe sich damit weiter fortgesetzt. Eine höhere Zahl an fertiggestellten Wohnungen hatte es zuletzt im Jahr 2001 gegeben (326 187). Der Wohnungsbau in Deutschland boomte auch in der Corona-Krise. Allerdings blieben die Fertigstellungen weiter unter der Zielvorgabe der Bundesregierung von 375 000 neuen Wohnungen pro Jahr.

Der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, (IG BAU) Robert Feiger bezeichnete die Wohnungsbau-Offensive der Bundesregierung als gescheitert. „Die neue Bundesregierung wird im Herbst da anfangen müssen, wo diese Bundesregierung ihre Wohnungsbaupolitik abgebrochen hat: Bis 2025 müssen in Deutschland 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden – vor allem Sozialwohnungen und bezahlbare Wohnungen.“ dpa