Mehr Mitsprache für Beschäftigte

Berlin. Beschäftigte im Homeoffice sollen künftig mehr Rechte und Mitsprache haben. So sollen Betriebsräte bei Geräten und Geld fürs Homeoffice stärker mitreden dürfen. Auch sollen Beschäftigte bei Unfällen auf dem Weg zur Kita des Kindes von der Unfallversicherung geschützt werden. Das beschloss der Bundestag am Freitag mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Generell soll das Gesetz die Bildung von Betriebsräten erleichtern. Heute sind die Arbeitnehmervertretungen in kleineren Firmen Mangelware. Für das Gesetz stimmten die Abgeordneten der Koalition und der Grünen. Die Linke enthielt sich. AfD und FDP stimmten dagegen. dpa

