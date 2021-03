Berlin. Mit einem personellen Neuanfang an der Spitze soll die deutsche Finanzaufsicht Bafin nach dem Wirecard-Skandal mehr Biss bekommen. Der Chef der Schweizer Finanzaufsicht Finma, Mark Branson, soll neuer Präsident der Behörde werden und damit Nachfolger von Felix Hufeld, wie das Bundesfinanzministerium am Montag in Berlin mitteilte. Der 52 Jahre alte studierte Mathematiker soll sein neues Amt Mitte des Jahres antreten, nach dpa-Information soll er spätestens am 1. August anfangen.

AdUnit urban-intext1

Übergangsweise soll der Chef der Bafin-Bankenaufsicht Raimund Röseler die Behörde leiten, wie es in informierten Kreisen hieß. Die Finanzaufsicht war zuletzt im Bilanzbetrugsskandal um das frühere Dax-Unternehmen Wirecard heftig in die Kritik geraten.

„Ich bin hocherfreut, dass es uns gelungen ist, mit Mark Branson einen erfahrenen, international hoch anerkannten Fachmann für die deutsche Finanzaufsicht zu gewinnen“, sagte Finanzminister Olaf Scholz laut Mitteilung. „Mit ihm an der Spitze wollen wir die Reform der Bafin fortsetzen, damit die Finanzaufsicht mehr Biss erhält. Das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland ist wichtig und die Bafin ist ein zentraler Vertrauensfaktor.“

Zuspruch aus der Opposition

Branson besitzt neben der britischen auch die schweizerische Staatsbürgerschaft. Er ist seit 2010 bei der Finanzaufsicht der Schweiz und seit 2014 deren Direktor. Zuvor arbeitete er von 1997 bis 2009 bei der Schweizer Großbank UBS.

AdUnit urban-intext2

Bei der Opposition im Bundestag kam die Personalie gut an. Der Schwetzinger Finanzpolitiker der Grünen, Danyal Bayaz, bezeichnete Branson mit seiner internationalen Kapitalmarkterfahrung als „viel versprechenden Personalvorschlag“. Sein Kollege von den Linken, Fabio De Masi, wies aber auch darauf hin, dass die Schweizer Finanzaufsicht nicht als besonders streng gelte. Der Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, der frühere Grünen-Abgeordnete Gerhard Schick aus Mannheim, sagte: „Hut ab!“ Man habe einen erfahrenen Fachmann gewinnen können. „Es ist gut, dass Herr Branson von außen kommt und Probleme lautstark thematisieren sowie engagiert angehen kann“, so Schick. Dafür brauche er aber „klare Rückendeckung aus Berlin, sonst wird das nicht gelingen“. dpa