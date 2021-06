Mehr als zwei Monate Wartezeit bei Handwerkern

Berlin. Gut zwei Monate müssen einige Menschen in Deutschland derzeit Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer zufolge auf einen Handwerker oder eine Handwerkerin warten. „Im Bau und Ausbau sind es durchschnittlich 8,8 Wochen“, sagte Wollseifer dieser Redaktion. Ein Grund für die lange Wartezeit sei die Unterbrechung der Lieferketten in der Pandemie. „Baumaterialien sind knapp, und die Materialpreise haben sich exorbitant erhöht“, sagte Wollseifer. „Es fehlt an Holz, Metall, Kunststoff, Chips – praktisch an allem, was man für den Hausbau braucht.“ Die Preise für Holz und andere Baustoffe sind auf dem Weltmarkt unter anderem wegen der großen Nachfrage aus China und den USA stark gestiegen. Das Bild zeigt einen Dachdecker in Brandenburg, der Dachziegel verlegt. dpa

