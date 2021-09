Mehr als drei Jahre Haft gefordert

Mannheim. Schon vor dem Prozess hat der 62-jährige Ex-Mitarbeiter des in Mannheim ansässigen Bauunternehmens Diringer & Scheidel gestanden, dass er als Betreuer verschiedener Projekt-Arbeitsgemeinschaften (wie berichtet) innerhalb von drei Jahren 882 000 Euro auf eigene Konten transferiert hat. Jetzt geht es für M. darum, ob er ins Gefängnis muss. Die Staatsanwältin fordert eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten, während der Verteidiger eine zweijährige Bewährungsstrafe für angemessen hält.

Vor den Plädoyers befragt die Große Wirtschaftsstrafkammer am Mannheimer Landgericht den einstigen Vorgesetzten des Angeklagten. Dieser sagt aus, dass er dem im Herbst 2015 eingestellten Industriekaufmann stets „voll vertraute“ und dessen Arbeit schätzte – trotz hoher Fehlzeiten aufgrund einer Tumorerkrankung. Wie der Zeuge bestätigt, ist bei den von M. betreuten „Argen“-Konten das früher geltende Vier-Augen-Prinzip nicht mehr praktiziert worden, so dass der Angestellte Überweisungsträger allein unterschreiben konnte. „Er hat unrechtmäßige Überweisungen sofort zugegeben und gesagt, das Geld weitgehend für Glückspiele verwendet zu haben“, schildert der Abteilungsleiter die Situation, als M. nach einem Warnanruf der Bank zur Rede gestellt wurde. Es habe eine Weile gedauert, so der Zeuge, ehe klar wurde, wie M. vorgegangen sei – beispielsweise mittels Voranmeldung nicht existierender Umsatzsteuer. „Auf den Überweisungen stand zwar oben das Finanzamt als Empfänger – aber es war sein privates Konto angegeben.“ Am Ende der Aussage wendet sich der Angeklagte an seinen früheren Chef: „Ich möchte mich dafür entschuldigen, Ihr Vertrauen missbraucht und Ihnen dadurch Probleme bereitet zu haben.“ Schließlich brachte die Untreue-Affäre den nichtsahnenden Abteilungsleiter in Erklärungsnot.

„Strategisch und raffiniert“

Der forensische Psychiater vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Harald Dreßing, erläutert detailliert, warum er von keiner krankhaften Spielsucht im Sinne einer verminderten Schuldfähigkeit ausgeht. Der Gutachter bezeichnet M. als „gewohnheitsmäßigen“ wie „riskanten“ Nutzer von Online-Glücksspielen, insbesondere Roulette. Bezüglich der Untreue-Vorwürfe habe er den Eindruck, dass dabei „strategisch und raffiniert“ vorgegangen wurde.

In ihrem Plädoyer verweist Staatsanwältin Schmidhuber auf die Schwere der 247 Untreue-Fälle mit „einem erheblichen Maß an krimineller Energie“. Zugunsten M.s wertet sie, dass dieser sofort geständig war und sich bemüht, den stattlichen Schaden finanziell zu minimieren – beispielsweise durch das Eintragen einer Grundschuld auf seine Doppelhaushälfte. „Gelegenheit macht Diebe“, erklärt Verteidiger Martin Dittert und führt aus, dass es bei dem „Arge-System“ keine Kontrollmechanismen gab und deshalb sein Mandant leichtes Spiel hatte, an Geld für seine Spielleidenschaft zu kommen. Das Urteil soll am 29. September, 11 Uhr, verkündet werden.

