Maxxtec-Pleite beschäftigt Mannheimer Landgericht

Mannheim. Die Pleite der Aktiengesellschaft Maxxtec, einst erfolgreicher Lieferant von Komponenten für Biomassekraftwerke am nordbadischen Standort Sinsheim, liegt bereits ein Jahrzehnt zurück. Der Prozess wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung, Bankrott sowie Betrug hat aber erst jetzt am Mannheimer Landgericht begonnen. Dafür ist es für einen der beiden Angeklagten überraschend schnell gegangen: Sein Strafverfahren hat die 3. Große Wirtschaftsstrafkammer gegen eine Geldauflage eingestellt.

In der von Erster Staatsanwältin Isa Böhmer verlesenen Anklage von 2018 tauchen noch zwei weitere Beschuldigte auf, darunter der ehemalige Finanzvorstand. Beim Prozessauftakt sitzen der einstige Vorstandsvorsitzende und Gründer von Maxxtec, außerdem ein weiteres ehemaliges Vorstandsmitglied auf der Anklagebank. Ihnen wird zur Last gelegt, trotz sich bereits im Frühjahr 2009 abzeichnender Zahlungsunfähigkeit erst Ende Oktober 2012 einen Insolvenzantrag gestellt und die Erstellung einer Bilanz für 2011 unterlassen zu haben. Weiterer Vorwurf: Die beiden Vorstände sollen noch 2011, als Maxxtec finanziell schon mächtig im Trudeln war, mit einem in Lettland ansässigen Unternehmen einen Vertrag über eine Biogasanlage abgeschlossen, aber für die geleisteten Anzahlungen von insgesamt 573 000 Euro keine Kompetenten geliefert haben.

Vor dem Landgericht Mannheim geht es um einen Betrug. © Achim Keiper

Gleich zu Beginn der Verhandlung signalisiert der Vorsitzende Richter Boos Bereitschaft zu einer Verständigung - sofern sich die beiden Angeklagten „geständig einlassen“. Aber zuerst wolle sich die Kammer ein Bild davon machen, wie das Leben der beiden ehemaligen Maxxtec-Manager inzwischen verlaufen ist. Die Schilderungen offenbaren höchst unterschiedliche Situationen. Wie der inzwischen 63-Jährige Gründer berichtet, lebt er inzwischen am Existenzminimum und hat nur noch einen Teilzeitjob - auch aus gesundheitlichen Gründen. Hingegen hat es der 52-Jährige Wirtschaftsingenieur geschafft, eine Ein-Mann-Firma aufzubauen und sich als operativ tätiger „Interim-Manager“ und Problemlöser in ausländischen Niederlassungen produzierender Unternehmen einen Namen zu machen. Ein Prozessende mit Verurteilung, erklärt er, wäre für ihn „existenzvernichtend“ - weil er dann kein Visum mehr für asiatische Länder und die USA mehr bekommen würde, wo er besonders häufig wochenlange Einsätze „an der Front“ annimmt.

Der Wirtschaftsingenieur, der erst 2010 zu Maxxtec kam, räumt ein, zu lange finanzielle Probleme ausgeblendet und stattdessen darauf gehofft zu haben, dass ein angepeilter Großauftrag der Stadt Dorsten doch noch zustande kommen würde. Für den 52-Jährigen endet das Strafverfahren am frühen Nachmittag mit einer Geldauflage von 15 000 Euro - sichtlich erleichtert verlässt er den Gerichtssaal.

Der Firmengründer sitzt somit künftig allein auf der Anklagebank. Allerdings zeichnet sich ab, dass die bis kurz vor Weihnachten festgezurrten Termine nicht benötigte werden. Ohnehin hat das Gericht die in einigen Tagen verjährende Insolvenzverschleppung mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft eingestellt. Und bei dem zur Last gelegten Betrug in Zusammenhang mit dem Projekt für ein lettisches Unternehmen wird wohl zu klären sein, welch einen Gegenwert die noch erarbeitete Planung darstellt.