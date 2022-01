Mannheimer Südzucker-Konzern rechnet mit höheren Rübenerträgen

Mannheim. Der Mannheimer Südzucker-Konzern rechnet in der laufenden Rübenernte und der Verarbeitung („Kampagne“) mit überdurchschnittlichen Erträgen – unter anderem auch in Deutschland. Die durchschnittliche Dauer der Kampagne werde mit 121 Tagen deutlich über dem Vorjahr liegen, erklärte das Unternehmen am Donnerstag zur Quartalsbilanz. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Südzucker-Fabriken in der näheren Umgebung wie Offstein (bei Worms) und Offenau (bei Heilbronn) wider. Für die hohen Ertragserwartungen macht Südzucker die guten Wachstumsbedingungen für die Rüben im Frühjahr und Sommer 2021 verantwortlich. Vor allem die Wasserversorgung sei die gesamte Zeit über ausreichend gewesen, hieß es.

Ergebnis steigt deutlich

Da Südzucker die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal bereits kurz vor Weihnachten vorgelegt hatte, waren im Zahlenwerk keine großen Überraschungen mehr zu finden. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 17 Prozent auf rund zwei Milliarden Euro, das operative Ergebnis verdoppelte sich nahezu auf 127 Millionen Euro. Das Zuckergeschäft schrieb wieder schwarze Zahlen, da sich die Preise in jüngster Zeit erholt hatten. Mit am stärksten legte im dritten Quartal die Südzucker-Tochtergesellschaft CropEnergies (Ethanol) zu.

Analyst Oliver Schwarz von Warburg hatte zur Vorlage der vorläufigen Zahlen im Dezember geschrieben, dass die Kernsparte Zucker von Südzucker zwar von deutlich gestiegenen Verkaufspreisen profitieren konnte, der operative Ergebnisanstieg aber dennoch unter seiner Erwartung lag. Im Gegensatz dazu habe CropEnergies ein „hervorragendes Quartal“ gemeldet.

Am Donnerstag verlor der Aktienkurs von Südzucker rund ein Prozent. jung

