Mannheim. Eigentlich ist ihnen Mannheim fast schon einen Tick zu klein. Wenn Julien Vogel und Oskar Latussek darüber nachdenken, wo ihr junges Unternehmen am besten richtig durchstarten kann, haben sie Metropolen im Kopf: Berlin. Paris. London. Mit Millionen Menschen, von denen viele in der City arbeiten. Und die sich, alleine oder im Team, jeden Mittag die gleiche Frage stellen: Was essen wir

...