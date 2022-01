Für eine Mannheimer Investmentfirma, die mit Millionen hantiert, klingt die Strategie ziemlich luftig: „Wir investieren in Start-ups, die urbanes Leben neu denken“, sagt David Zwilling. Er hat Styx Urban Investments zusammen mit Florian Fischer 2020 in Mannheim gegründet. Das ist aber nur eine Seite der Strategie. Die andere ist ein eigenes Testfeld aus mehr als 150 Bestandsimmobilien in

...