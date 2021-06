Mannheimer IG Metall kritisiert die aktuelle Rentendebatte

Mannheim. Die Mannheimer IG Metall hat die aktuelle Rentendebatte kritisiert: „Wir brauchen realistische Altersgrenzen und flexible Ausstiegsoptionen für den Rentenzugang. Nur das passt zur Wirklichkeit in den Betrieben und das wollen die Menschen. Wer 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, muss ohne Kürzung in den Ruhestand gehen können. Wenn die Debatte wirklich ernst gemeint ist, müssen wir die Auseinandersetzung in den kommenden Monaten in der Öffentlichkeit und auf der Straße führen“, kommentiert Thomas Hahl, erster Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim, die aktuelle öffentliche Diskussion nach einer Erhöhung des Renteneintrittsalters.

Die IG Metall habe stattdessen ein eigenes Rentenkonzept vorgelegt, das unter anderem eine Ankopplung der Renten an Löhne und Gehälter, die Wiedereinführung von Mindestentgeltpunkten, höhere Steuerzuschüsse für die Rentenversicherung, die Erfassung aller Arbeitenden mittels einer Erwerbstätigenversicherung sowie die Stärkung der betrieblichen Altersversorgung vorsehe.