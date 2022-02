Wenn sich an diesem Mittwochvormittag in Baden-Württemberg die Türen von Modehäusern, Bekleidungsgeschäften oder Elektronikmärkten öffnen, dann können dort zum ersten Mal seit Mitte November wieder alle Kundinnen und Kunden ohne Einschränkung stöbern und einkaufen. Lediglich eine FFP2-Maske muss weiterhin auf Mund und Nase sitzen, doch das Kramen in der Hand- oder Jackentasche nach

