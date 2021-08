Manchmal läuft am City Airport Mannheim nur die Kaffeemaschine im Bistro, denn mit der Fliegerei ist es gegenwärtig nicht weit her. Geschäftsreisen bietet die Rhein-Neckar Flugplatz GmbH gar keine an. Und auf die Frage, wann wieder täglich Flugzeuge vom Regionalflughafen nach Berlin oder Hamburg mit Managern an Bord starten werden, antwortet Geschäftsführer Reinhard Becker recht einsilbig:

...