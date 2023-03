Mannheim weist höchste Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg auf

Mannheim. Die Zahl der Arbeitslosen in Mannheim ist im Februar minimal gesunken. Auf dem Arbeitsmarkt waren insgesamt 12 623 Personen ohne Job, teilte die Agentur für Arbeit in Mannheim am Mittwoch mit. Das sind 158 Personen weniger als im vergangenen Januar. Die Arbeitslosenquote sank damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent. Damit weist Mannheim die höchste Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg auf. Gegenüber dem Februar des vergangenen Jahres stieg die Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte an.

Nachdem die Zahlen im Januar angestiegen waren, folge im Februar eine positive Entwicklung, sagte Thomas Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mannheim. „Die weiterhin hohe Nachfrage nach Arbeitskräften stabilisiert den Arbeitsmarkt“, erklärte er.

Die Arbeitsmarktlage in der Region

In Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis galten im Februar 16 552 Personen als arbeitslos. Im Vergleich zum Vormonat blieb die Arbeitslosenquote gleich und betrug 4,2 Prozent. Auch in Ludwigshafen blieb der Wert im Vergleich zum Januar mit 6,4 Prozent unverändert. In der Chemiestadt waren 14 808 Menschen arbeitslos gemeldet.

Weniger Arbeitslose im Februar im Südwesten Die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten ist im Februar leicht gesunken. Ein Überblick: Arbeitslose: 241 912 aktuell, 243 217 im Vormonat , 218 906 im Vorjahresmonat .

241 912 aktuell, 243 217 im , 218 906 im . Arbeitslosenquote : 3,8 Prozent aktuell, 3,9 Prozent im Vormonat , 3,5 Prozent im Vorjahresmonat .

3,8 Prozent aktuell, 3,9 Prozent im , 3,5 Prozent im . Arbeitslose unter 25 Jahren: 18 918 aktuell, 18 334 im Vormonat ,15 922 im Vorjahresmonat .

18 918 aktuell, 18 334 im ,15 922 im . Arbeitslose über 50 Jahren: 87 962 aktuell, 88 347 im Vormonat , 84 395 im Vorjahresmonat .

87 962 aktuell, 88 347 im , 84 395 im . Langzeitarbeitslose: 68 260 aktuell, 68 572 im Vormonat , 75 866 im Vorjahresmonat .

68 260 aktuell, 68 572 im , 75 866 im . Höchste Quote im Land: 7,2 Prozent in Mannheim .

7,2 Prozent in . Niedrigste Quote im Land: 2,4 Prozent in Biberach . dpa

Im Südwesten sind die Zahlen ebenfalls leicht gesunken. Landesweit waren 241 912 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mitteilte. Dies seien 1305 weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote ging im Februar leicht auf 3,8 Prozent zurück nach 3,9 Prozent im Januar.

Der leichte Rückgang der Arbeitslosigkeit sei saisontypisch, wenn auch eher unterdurchschnittlich, sagte Regionalleiter Christian Rauch: "Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg zeigt sich auch im Februar 2023 stabil." Dagegen nahm die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen leicht zu auf eine Quote von 2,8 Prozent.

Der Vorjahresmonat sei etwas dynamischer gewesen: Im Februar 2022 habe es mehr Stellenangebote gegeben und mehr Menschen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus einen neuen Job aufgenommen hätten.

Zudem sei auffällig, dass im Vergleich zum Vorjahr mehr Arbeitslose Grundsicherung beziehen. Es seien insgesamt 138 280 Menschen und damit 20 Prozent mehr als im Februar 2022. Es seien 24 319 Menschen aus der Ukraine arbeitslos gemeldet gewesen, was einem Anteil von rund 18 Prozent aller Arbeitslosen in der Grundsicherung entspreche.

Zahlen in Rheinland-Pfalz gestiegen

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Februar erneut gestiegen. Allerdings hält sich der Anstieg sehr in Grenzen und die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit sieht eine wieder anziehende Nachfrage nach Arbeitskräften, wie sie mitteilte. Insgesamt waren im Februar 110 600 Menschen in Rheinland-Pfalz arbeitslos, 600 oder 0,6 Prozent mehr als im Januar. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag das Plus bei 7500 Arbeitslosen oder 7,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag damit im Februar 2023 bei 4,9 Prozent wie schon im Vormonat Januar. Vor einem Jahr waren es 4,6 Prozent gewesen. (mit dpa)