Mangel an Fachkräften

Köln. Fachkräfte sind im deutschen Handwerk händeringend gesucht. Und daran ändert sich trotz schwächelnder Konjunktur und düsterer Aussichten für die Gesamtwirtschaft voraussichtlich kaum etwas. „Die Fachkräfteengpässe im Handwerk sind auf einem so hohen Niveau, dass da noch sehr viel passieren müsste, bevor man ansatzweise an einen ausgeglichenen Markt denken könnte“, sagte Lydia Malin vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln der Deutschen Presse-Agentur. Momentan erwarte sie nicht, dass sich die Entwicklung im Handwerk umkehren könnte.

Handwerksbetriebe sehen sich aus verschiedenen Gründen steigenden Kosten gegenüber. „Da ist zum einen der Rohstoffmangel, der zu steigenden Preisen führt“, sagte Malin. „Zum anderen führen die Fachkräfteengpässe dazu, dass die Unternehmen beim Personal teilweise mehr bezahlen müssen.“ Für den Endkunden werde die Handwerksleistung dadurch teurer.

Auf die Montage von Solarmodulen muss man zurzeit lange warten. © Oliver Berg

Laut einer Konjunkturumfrage aus dem September hat mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Betriebe im Elektrohandwerk Aufträge für mehr als zwei Monate. Viele Betriebe könnten Aufträge allerdings wegen fehlenden Materials gar nicht so schnell abarbeiten wie gewünscht. Auch Maler und Lackierer sind weiterhin gut beschäftigt. Der Auftragsvorlauf bei Maler- und Lackiererleistungen hat sich nach Angaben des Verbands von Frühjahr 2021 bis zum ersten Quartal 2022 um weitere zwei Wochen auf durchschnittlich 14,3 Wochen erhöht. Im Bereich Sanitär und Heizung sieht es ähnlich aus: Derzeit sei gerade die Nachfrage nach neuer Heiztechnologie ungebrochen hoch. dpa