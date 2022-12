Manfred Schnabel ins DIHK-Präsidium gewählt

Mannheim. Manfred Schnabel (Bild), Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, übernimmt ein zusätzliches Amt bei der bundesweiten Dachorganisation der Kammern. Zum Jahreswechsel wird Schnabel in das Präsidium der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Berlin einziehen. Wie es in einer Mitteilung der IHK heißt, bietet sich so die Möglichkeit, die Interessen der Unternehmen der Region unmittelbar auf der bundespolitischen Ebene zu vertreten.

Schnabel ist seit 2018 IHK-Präsident, acht Jahre zuvor wurde er erstmals in die Vollversammlung und ins Präsidium gewählt. Der Diplom-Kaufmann wurde 1988 Geschäftsführer des Mannheimer Traditionsunternehmens F.H. Esch. Seit 1995 leitet er als geschäftsführender Gesellschafter die expert Esch Unternehmensgruppe. red (Bild: IHK)