Mannheim. Manfred Brenner (Bild) ist neues Vorstandsmitglied der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Er folgt auf Dietmar Clysters. Brenner ist Kraftfahrzeugelektrikermeister, der einen Service-Betrieb mit 50 Beschäftigen in Mannheim führt. Brenner engagiert sich seit 2010 in der Kfz-Innung und betreut die Ausbildung. Nur mit gut ausgebildeten jungen Leuten könne das Handwerk in die Zukunft gehen, so Brenner. red/Bild: HWK

