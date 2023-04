Makler muss zurückzahlen

Karlsruhe. Makler dürfen von Immobilien-Interessenten in den allermeisten Fällen keine Gebühr dafür kassieren, dass sie das Objekt eine gewisse Zeit lang exklusiv für sie reservieren. Eine solche Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen benachteilige die Kunden unangemessen, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag. Für die Karlsruher Richter spielt dabei keine Rolle, ob die Vereinbarung direkt im Maklervertrag oder später separat geschlossen wurde. Das war bislang ungeklärt. (Az. I ZR 113/22)

Dem Makler bleibt es natürlich unbenommen, einem potenziellen Käufer mit einer Reservierungszusage entgegenzukommen – kostenlos als Service. Außerdem ist es weiterhin möglich, im konkreten Einzelfall individuell eine Reservierung gegen Gebühr zu vereinbaren. Dafür muss es dann aber einen guten Grund geben.

Die Kläger wollten ein bestimmtes Einfamilienhaus kaufen, aber die Finanzierung war noch nicht in trockenen Tüchern. Das Makler-Unternehmen sagte ihnen zu, das Haus einen Monat lang exklusiv für sie zu reservieren – gegen eine Gebühr von 4200 Euro. Das war ein Prozent des Kaufpreises von 420 000 Euro. Beim Kauf sollte die Summe mit der Provision verrechnet werden. Aber dazu kam es nie: Die Kläger konnten das Geld für den Hauskauf doch nicht aufbringen. Vor Gericht wollten sie vom Makler die Gebühr zurück.

Risiko für Kunden bleibt

Das Landgericht Dresden hatte das Geld dem Makler zugesprochen, weil die Reservierungsvereinbarung erst mehr als ein Jahr nach dem Maklervertrag geschlossen worden war. Für den BGH spielt das aber keine Rolle: Der Kunde habe von der Reservierung nicht viel, weil es immer passieren könne, dass der Eigentümer einen Rückzieher mache oder die Immobilie am Makler vorbei auf eigene Faust verkaufe, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Koch bei der Urteilsverkündung. Durch die Gebühr entstehe außerdem ein gewisser Druck, die Immobilie auch zu erwerben.

Der Makler hingegen habe durch die Reservierung keine größeren Nachteile. Die Richter halten es für unrealistisch, dass er für das Objekt in so kurzer Zeit einen anderen Käufer gefunden hätte. Die Kunden bekommen deshalb die 4200 Euro plus Zinsen zurück. dpa