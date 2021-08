Männer bevorzugt

Frauen hinken beim Thema Gründung hinterher. Nur jede dritte Neugründung wurde im vergangenen Jahr von einer Frau getätigt. Bei den innovativen Start-ups liegt der Frauenanteil mit 16 Prozent noch niedriger. Das liegt nicht etwa daran, dass Frauen weniger Ideen hätten. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat vielmehr festgestellt, dass Frauen die Vorbilder fehlen. Anders als Männer gründen Frauen auch seltener ein Unternehmen, weil sie sich selbst verwirklichen oder ihr eigener Chef sein wollen, sondern aus der Not heraus, weil sie keine passende Festanstellung finden können. Und diese scheint für viele Frauen mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch immer die bessere Alternative. Frauen neigen, auch das zeigen Umfragen, oft zum Perfektionismus, sie wiegen ihre Ideen lange hin und her, während Männer einfach machen, scheitern eingeschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass Frauen bei der Kreditvergabe benachteiligt werden, ist ein weiterer Punkt. Sie müssen oft höhere Zinsen bezahlen, mehr Sicherheiten bieten oder bekommen erst gar keinen Kredit. Schlechtere Zinsen begründen sich zum einen durch einen geringeren Verdienst von Frauen, zum anderen durch diskriminierende Computer-Algorithmen, die Frauen per se benachteiligen. Aber auch in der realen Welt herrscht ein „gender-bias“, eine Schieflage, wie der Female Founders Monitor 2020 feststellt. So dürfen Männer bei einem Pitch, um sich externes Kapital zu sichern, über ihre Visionen sprechen, während Frauen Fragen nach Kundenstamm und konkreten Finanzierungsprognosen beantworten müssen – und dann am Ende oft leer ausgehen.

Wenn Frauen sich dann in typischer Start-up-Manier mal etwas weiter aus dem Fenster lehnen, wird ihnen das als naiv angekreidet, Männer hingegen gelten als mutig. sba