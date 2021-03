Frankfurt. Nach dem Rekord-Verlust von netto 6,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr hofft Lufthansa-Chef Carsten Spohr in diesem Jahr auf eine deutliche Besserung und eine erhebliche Reduzierung der Einbußen. Er setzt darauf, dass die Menschen schon mit Beginn der Osterferien wieder mehr reisen, und dass es vor allem ab Sommer zu einem Schub kommt.

„Wir bereiten uns auf einen steilen Nachfrageanstieg im Sommer vor“, sagte Spohr am Donnerstag bei der Bilanzvorlage. Das sei aber natürlich abhängig von Reisebeschränkungen, von Impfungen und Tests. Der Lufthansa-Chef appelliert eindringlich an die Politik, weniger auf Quarantäne und besonders auf Impfungen und Tests zu setzen und dies mit einheitlichen Regelungen in Europa. „International anerkannte, digitale Impf- und Testnachweise müssen an die Stelle von Reiseverboten und Quarantäne treten.“

Buchungen ziehen nur langsam an

Im Jahresschnitt hofft Spohr, das Flugangebot wieder auf 40 bis 50 Prozent des Niveaus von vor der Krise hochfahren zu können. Bei entsprechender Nachfrage seien kurzfristig auch 70 Prozent möglich. Auf der Kurzstrecke werde die Kapazität Ende März um 50 Prozent höher liegen als Anfang des Monats. Genaue Buchungszahlen nennt Spohr nicht. Durch die Krise würde mittlerweile immer kurzfristiger gebucht, im Schnitt erst zwei Wochen vor Abflug.

Nach Angaben des Deutschen Reiseverbandes (DRV) ziehen die Buchungen erst langsam an. In den letzten Wochen hätten sie bei etwa 20 Prozent des Vorjahresvolumens gelegen. Dort hofft man auch auf einen Nachholeffekt, weil viele Menschen im vergangenen Jahr überhaupt nicht hätten verreisen können.

Noch freilich steckt die Lufthansa tief in der Krise. Aktuell stehen 500 der 800 Flugzeuge am Boden. Im vergangenen Jahr wurden 115 Jets ausgemustert. Nach Überzeugung von Spohr gibt es sehr wahrscheinlich auch keine Zukunft für die derzeit abgestellten 14 doppelstöckigen Airbus A 380, die rund 500 Passagiere transportieren können. „Nach heutiger Einschätzung werden sie nicht mehr fliegen.“

Der Luftverkehr bleibe für die Globalisierung essenziell, so der Airline-Chef. Lufthansa werde in Zukunft zwar kleiner, aber auch nachhaltiger und durch moderne Flugzeuge mit geringeren Belastungen für die Umwelt eine weltweit führende Rolle spielen. 2030 sollen die Emissionen der Airline um 50 Prozent niedriger liegen als 2019, bis 2050 sollen sie klimaneutral werden.

Aber der Weg bis dahin und zurück in die Gewinnzone bleibe schwierig und zum Teil weiter schmerzhaft. Nachdem im vergangenen Jahr weltweit bereits mehr als 38 000 Jobs auf nur noch 110 000 weggefallen sind, soll es weiter runter gehen auf 100 000, auch durch freiwillige Vereinbarungen. Und selbst dann könne man nicht für jeden und jede eine Vollzeitstelle anbieten. Deswegen bedürfe es verpflichtender, flexibler Teilzeitmodelle, sagt Spohr.

Frachtgeschäft einziger Lichtblick

Das vergangene Jahr war für die Airline dramatisch. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich in einem fast leeren Terminal stehe, dass zwei Drittel unseres Umsatzes wegfallen, wir drei Viertel weniger Passagiere haben und ein Fünftel weniger Beschäftigte.“ Nach 36,4 Milliarden in 2019 verbuchte die Lufthansa nur noch einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro, die Zahl der Fluggäste lag mit 36,4 Millionen nur bei 25 Prozent des Vorjahresniveaus. Unterm Strich verbucht die Lufthansa einen Rekordverlust von 6,7 Milliarden Euro. 2019 war noch ein Überschuss von 1,2 Milliarden erreicht worden.

Einziger Lichtblick war im vergangenen Jahr die Frachttochter Lufthansa Cargo. Sie flog mit 772 Millionen Euro nach einer Million im Vorjahr den höchsten Betriebsgewinn ihrer Geschichte ein, weil sie nicht nur wegen des Transports von medizinischem Material extrem stark gefragt war.