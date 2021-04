Lufthansa hofft auf den Sommer

Frankfurt. Lufthansa-Chef Carsten Spohr verbreitet nach einem erneut verlustträchtigen Quartal vorsichtigen Optimismus. Mit dem Fortschritt der Corona-Impfungen hofft er ab Sommer auf die Rücknahme von Reisebeschränkungen nicht nur innerhalb Europas, sondern vor allem auch zwischen Europa und Nordamerika und zwischen Europa und Asien und dann auf einen „steilen“ Anstieg der Nachfrage. „Wir sind flexibel und können unser Angebot im Sommer auf bis zu 70 Prozent des Vor-Corona-Niveaus hochfahren“, sagte er am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal. „Je länger die Krise dauert, desto größer wird die Sehnsucht der Menschen wieder zu reisen. Wir haben die Hoffnung, dass das Schlimmste überstanden ist.“

AdUnit urban-intext1

Rekord im Frachtgeschäft

Allerdings erwartet Spohr erst 2024 wieder ein Niveau von 90 bis 95 Prozent des Vorkrisen-Flugverkehrs. Nachdem Lufthansa binnen eines Jahres bereits 25 700 Stellen abgebaut hat, seien weitere Einschnitte von rund 10 000 Vollzeitarbeitsplätzen möglich.

Immerhin hat es Lufthansa durch striktes Kostenmanagement geschafft, den Verlust im Vergleich zum ersten Quartal 2020 in den ersten drei Monaten von 2,2 Milliarden auf gut eine Milliarde Euro zu halbieren. Der Umsatz schrumpfte um 60 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Während die Passagiersparten von Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels und Eurowings angesichts von nur noch drei Millionen Fluggäste (nach 21,8 Millionen im Vorjahr) einen Betriebsverlust von 1,4 Milliarden Euro hinnehmen mussten, schaffte die Frachtsparte Lufthansa Cargo mit einem Betriebsgewinn von 316 Millionen Euro einen neuen Rekord. Der Umsatz erhöhte sich angesichts der anhaltend hohen Nachfrage um 45 Prozent auf 802 Millionen Euro.

Spohr zufolge verfügte die Lufthansa Ende März noch über liquide Mittel in Höhe von 10,6 Milliarden Euro. Darin enthalten seien noch nicht abgerufene Gelder aus den staatlichen Unterstützungsprogrammen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Belgien in Höhe von rund 5,4 Milliarden Euro. Lufthansa sei für die kommenden 18 Monate ausreichend finanziert, so der Konzernchef.

AdUnit urban-intext2