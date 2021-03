Frankfurt. Die Lage für die Fluggesellschaften und die Flughäfen bleibt nicht nur dramatisch, sie wird immer brenzliger. Nach Angaben des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) zählen die deutschen Flughäfen aktuell gerade einmal acht Prozent der Passagierzahlen des Niveaus vom Vor-Corona-Jahr 2019. Das Flugangebot liege nur noch bei 14 Prozent.

Damit habe die Branche Mitte Februar einen neuen Tiefpunkt erreicht und es sei nicht abzusehen, wann die Talsohle durchschritten ist. Am Donnerstag legt die Lufthansa die Zahlen für das vergangene Jahr vor. Sie werden schlimm ausfallen: Bereits in den ersten neun Monaten hatte die Fluggesellschaft einen Rekord-Verlust von fast 5,6 Milliarden Euro verbuchen müssen. Bereits in der vergangenen Woche hatten die größten Konkurrenten der Lufthansa, die französisch-niederländische Air France-KLM einen Jahresverlust von 7,1 Milliarden Euro gemeldet, die britisch-spanische IAG mit British Airways und Iberia ein Minus von 6,9 Milliarden Euro.

Lufthansa fliegt aktuell Langstrecken mit 20 bis 30 Passagieren an Bord. © dpa

Nach Angaben von Vorstandschef Carsten Spohr hat Lufthansa zuletzt pro Tag im Vergleich zum Vorjahr gerade mal neun Prozent der Passagiere befördert. 500 von 800 Jets stünden am Boden, in Langstrecken-Jets für 300 und mehr Fluggäste säßen gerade mal 20 oder 30 Passagiere. Die Maschinen werden nur eingesetzt, weil sie für den Transport von Luftfracht benötigt werden. Mittlerweile hat die Lufthansa jede fünfte Stelle gestrichen und zählt nur noch 110 000 Beschäftigte. Alle zwei Stunden rund um die Uhr verliert die Lufthansa zwei Millionen Euro. Der Frankfurter Flughafen-Betreiber Fraport meldete für den Januar einen Passagierrückgang von knapp 81 Prozent gegenüber Januar 2020.

„Nicht kontrollierbar“

„Die weitreichenden Reisebeschränkungen sind ein falsches Instrument der Pandemiebekämpfung“, kritisiert BDL-Präsident Peter Gerber. „Die pauschalen Quarantänebestimmungen sind nicht kontrollierbar, bringen aber den notwendigen Verkehr zum Erliegen“. Gerber fordert „endlich“ praktikable Regelungen wie eine „gut kontrollierbare“ Teststrategie. „Das schafft mehr Sicherheit bei der Infektionskontrolle, reduziert das Einschlepprisiko und ermöglicht gleichzeitig mehr Mobilität.“ Entsprechende Konzepte lägen vor. Auch wer nachweislich geimpft sei, sollte wieder frei reisen können.

Schädlich seien die Reisebeschränkungen auch für viele deutsche Export-Unternehmen. Wartungsarbeiten, Montagen und technische Einweisungen könnten derzeit in vielen Teilen der Welt nicht stattfinden.