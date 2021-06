„Hallo. Kannst du mich noch hören? Ich habe eine schlechte Verbindung. Bin in der Bahn“. . . Diese typischen Sätze von Bahnreisenden könnten in wenigen Jahren Vergangenheit sein. Fahrgäste sollen bis spätestens 2026 auf allen Bahnstrecken im Zug ohne Unterbrechung telefonieren und surfen können – und zwar in besserer Qualität.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Deutsche Telekom mit

...