Lücken beim Lieferkettengesetz

Berlin. Nach jahrelangen Debatten tritt in wenigen Tagen das Lieferkettengesetz für große deutsche Unternehmen in Kraft. Auf den letzten Metern beschweren sich jetzt Wirtschaftsverbände über den Verwaltungsaufwand. Während Bundesentwicklungsministerium Svenja Schulze (SPD) das Gesetz lobt, zeigt eine Umfrage unter großen Firmen, dass diese noch überwiegend schlecht auf das Gesetz vorbereitet sind.

Fragenkatalog mit 38 Seiten

Ab Anfang Januar müssen alle hiesigen Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten das Gesetz einhalten, ein Jahr später alle Firmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Die Regelung soll sicherstellen, dass die sozialen und ökologischen Menschenrechte der Beschäftigten und Anwohner bei den weltweiten Zulieferern deutscher Unternehmen gewährleistet werden. Es geht beispielsweise darum, die Gesundheit des Personals zu schützen, angemessene Löhne zu zahlen und den Arbeitern den Zusammenschluss in Gewerkschaften zu ermöglichen.

Ein Fragenkatalog des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) löst aktuell allerdings Kritik des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) und des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) aus. Deren Präsidenten, Dirk Jandura und Peter Adrian, halten den Fragenkatalog für zu kompliziert. Auf 38 Seiten will das Bafa wissen, ob die betroffenen Unternehmen das Gesetz einhalten. Für die Antworten haben sie bis Frühjahr 2023 Zeit. Unter anderem sollen die Firmen Rechenschaft ablegen, ob sie ein Risikomanagement aufgebaut und eine sogenannte Grundsatzerklärung verfasst haben, um menschenrechtliche Risiken bei ihren Zulieferern zu identifizieren.

Dagegen begrüßte Entwicklungsministerin Schulze das Gesetz. „In Entwicklungsländern haben die Menschen oft nicht die Chance, ihre Rechte gegen international agierende Unternehmen und ihre Zulieferer durchzusetzen“, sagte Schulze. „Unser Gesetz hilft dabei, dieses Machtgefälle auszugleichen, indem es die Unternehmen stärker in die Pflicht nimmt.“

Eine Umfrage der Mannheimer Softwarefirma Osapiens in Kooperation mit dem Entwicklungsministerium zeigt währenddessen, dass viele Unternehmen schlecht auf das Gesetz vorbereitet sind – obwohl es der Bundestag bereits vor anderthalb Jahren beschlossen hat. So haben bisher nur 38 Prozent der Unternehmen ein Risikomanagement eingerichtet. Die Osapiens-Umfrage liegt dieser Zeitung vor. Rund 475 Firmen mit mehr als 1000 Beschäftigten aus zahlreichen Branchen nahmen daran teil.

„Gibt Anlass zur Sorge“

Mit ihrem Risikomanagement sollen die Unternehmen die Basis dafür legen, dass sie das Lieferkettengesetz einhalten können. Sie müssen dabei beispielsweise feststellen, welche ihrer unmittelbaren und mittelbaren Zulieferfirmen in problematischen Ländern arbeiten, etwa in China, wo es keine freien Gewerkschaften gibt. „Relativ wenige Unternehmen erfüllen bisher alle Anforderungen des Gesetzes“, sagt Alberto Zamora von Osapiens. Eine Erklärung dafür sei, dass die Wirtschaft abgewartet habe, ob die Regulierung wirklich in Kraft trete. Auch Wirtschaftsverbände hatten das zu verhindern versucht.

In der geringen Verbreitung des Risikomanagements sieht Markus Löning ein Problem: „Das gibt Anlass zur Sorge.“ Löning betreibt eine Beratungsfirma für Unternehmensverantwortung in Berlin. Solche Prozesse einzurichten „ist aufwendig und braucht einen längeren Vorlauf“. Deshalb sei in vielen Fällen zu bezweifeln, ob die Firmen den Anforderungen des Gesetzes bald gerecht werden könnten.

Auch einer weiteren Vorgabe kommen die meisten befragten Unternehmen bisher nicht nach. Nur knapp ein Viertel der Betriebe verfügt bislang über eine öffentliche Grundsatzerklärung zu ihrer Menschenrechtspolitik. Darin ist unter anderem zu umreißen, welche Risiken die Firmen in ihren Lieferketten sehen und welche Mitarbeiter für diese Fragen verantwortlich sind. Dass sich die Unternehmen damit bisher offenbar kaum beschäftigten, ist hinderlich für den weiteren Prozess der Umsetzung.

Auf Probleme weist die Umfrage zudem bei den Beschwerdeverfahren hin. Diese müssen die hiesigen Unternehmen einrichten, damit die Beschäftigten der Zulieferfirmen Hinweise auf Unzulänglichkeiten einreichen können. Bisher verfügt nur eine Viertel der hiesigen Auftraggeber über ein solches Beschwerdeverfahren.