Loidl zieht in den Vorstand ein

Weinheim. Esther Maria Loidl (Bild) zieht am 1. Juli in den Vorstand der Freudenberg SE sowie in die Unternehmensleitung der Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft gesellschaft ein. Das teilte das Weinheimer Technologieunternehmen am Dienstag mit. Loidl kam 2013 zur Freudenberg Gruppe und leitet seit August 2017 das Personalressort.

© Marco Schilling

Durch die Einführung von konzernweiten Systemen habe Loidl globale Personalprozesse vereinheitlicht, heißt es weiter in der Mitteilung. Mit der Schaffung eines eigenen Vorstandsressorts wolle die Freudenberg Gruppe künftig den Fokus noch stärker auf eine „lokal und regional ausbalancierte Talent- und Führungskräfteentwicklung“ legen, sagte Martin Wentzler, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses. soge (Bild: Freudenberg)