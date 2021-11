Logistikspezialist Greiwing insvestiert in Standort Worms

Worms. Der Logistikspezialist Greiwing investiert 18 Millionen Euro in die Erweiterung seines Standorts in Worms. Wie das Unternehmen mitteilt, fand am Dienstag ein symbolischer Spatenstich auf dem rund 23 000 Quadratmeter großen Areal im nördlichen Industriegebiet statt. Dort sollen zwei Logistikhallen mit einer Fläche von insgesamt 7150 Quadratmeter entstehen. In den Hallen wird Platz für 7500 sowie 4000 Palettenstellplätzen sein. Zudem ist der Bau von drei jeweils 120 Kubikmeter großen Abfüllsilos geplant.

Bevor auf dem Areal die Bagger rollen konnten, fanden dort archäologische Grabungen statt. Diese brachten 120 Keltengräber zutage, in denen neben Skeletten Grabbeilagen wie Schwerter, Schmuck und Gold gefunden wurden. "Die Grabungen zwangen uns, die Zeitpläne schon vor Beginn der Bauarbeiten zu revidieren", so Jürgen Greiwing, Geschäftsführender Gesellschafter der Greiwing logistics for you GmbH. Zusätzlich mussten im Sommer 400 Zaun- und Mauereidechsen auf dem Gelände gefangen und umgesiedelt werden.

Insgesamt erhöhen sich durch den Neubau die Hallenkapazitäten des Logistikers auf mehr als 15 000 Quadratmeter, die Palettenstellplätze auf fast 20 000. Greiwing lagert in Worms Kunststoffgranulate, außerdem werden Food-Produkte gelagert, siliert, gemischt und abgefüllt.

