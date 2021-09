Frankfurt. Die Bürgerbewegung Finanzwende, das Millionärsnetzwerk #taxmenow (Besteuert mich jetzt) und das Netzwerk Steuergerechtigkeit fordern eine künftige Bundesregierung auf, Steuervorteile für Vermögende zu streichen. Unter dem Motto „Steuerprivilegien kippen“ rufen sie in einer Initiative zu Unterschriften auf. Erstes Ziel: Die Abschaffung von Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer.

In einem künftigen Koalitionsvertrag müsse dies verankert werden, sagte der Gerhard Schick von Finanzwende. „Ausnahmen müssen gestrichen werden. Dabei sehen wir das Bundesverfassungsgericht hinter uns“, so der ehemalige Mannheimer Bundestagsabgeordnete der Grünen.

Keinerlei Rücklagen

Dabei geht es unter anderem darum, dass Erben die Steuer nicht oder nur zum Teil zahlen müssen, wenn sie vor Antritt der Erbschaft nicht in der Lage sind die fällige Erbschaftssteuer zu zahlen. Schließlich können solcher Zahlungen gestreckt oder gestundet werden, sagt Stefanie Bremer von der Initiative #taxmenow. Die junge Frau, die sich unter einem Pseudonym äußert, ist selbst Millionenerbin. „Wir sind für mehr Steuergerechtigkeit.“ Ein Prozent der Bevölkerung besitze Schätzungen zufolge 35 Prozent des Vermögens, 40 Prozent hätten dagegen keinerlei Rücklagen und können deshalb auch kein eigenes Vermögen aufbauen, so Bremer.

Hinter der Initiative #taxmenow stehen knapp 50 Millionärinnen und Millionäre aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die deutschen Mitglieder verweisen unter anderem auf den in den letzten Jahren kontinuierlich gesunkenen Spitzensteuersatz von 53 auf heute 45 Prozent. „Viel zu oft hat sich die Lobby des großen Geldes durchgesetzt – zum Leidwesen der gesamten Gesellschaft“, so Bremer.

80 Milliarden Euro pro Jahr

„Schritt für Schritt wurde unser Steuersystem ausgehöhlt. Die Interessen der gesamten Gesellschaft zogen immer wieder den Kürzeren, wenn es um hohe Kapitalerträge und große Vermögen ging“, erklärt Schick. Er erinnert an die Abschaffung der Börsenumsatzsteuer, die Aussetzung der Vermögenssteuer und die Möglichkeit, Vermögen steuerbegünstigt in Holding-Strukturen zu konzentrieren. „Das Gesamtbild ist erschreckend. Vom Steuerrecht her ist die Konzentration von hohen Vermögen massiv gefördert worden.“ Das Steuersystem sei mit Privilegien durchlöchert worden.

Nach Ansicht der Initiatoren kosten allein die zehn wichtigsten Steuerprivilegien den Staat jedes Jahr mindestens 80 Milliarden Euro. Davon entfielen 17 Milliarden Euro auf Gewinne in Steueroasen, sechs Milliarden auf Steuerfreie Immobiliengewinne oder auf die Gewinnverlagerung in Familienholdings ebenfalls etwa sechs Milliarden Euro. otr