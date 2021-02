Ketsch. Logistikspezialist LGI Logistics Group International will in der Region weiter Fuß fassen und ein auf Healthcare (Medizintechnik/In-vitro-Diagnostik) und Elektronik spezialisiertes Logistikzentrum in Ketsch aufbauen. Wie das Unternehmen aus Herrenberg bei Stuttgart dieser Redaktion bestätigte, hat es dafür bereits das rund 30 000 Quadratmeter große Logistikzentrum des insolventen Sportartikelhändlers 21sportsgroup im westlichen Rhein-Neckar-Kreis angemietet. Bis Mitte nächsten Jahres soll der Betrieb in Teilen hochgefahren werden. Langfristig plant LGI mit bis zu 250 Stellen, sagte eine Sprecherin.

LGI wurde 1995 gegründet und ging aus Hewlett-Packard Deutschland hervor. Mit mehr als 5000 Beschäftigten an über 45 Standorten weltweit ist das Unternehmen nach eigener Aussage inzwischen einer der größten Kontraktlogistiker der Welt. In der Region gibt es mit Wiesloch und Waghäusel bislang zwei Standorte. Zu den Kunden der vielfältigen Logistikdienstleistungen zählen Branchengrößen aus den Bereichen Automobil, Elektronik, Industrie, Gesundheitswesen und Fashion.

