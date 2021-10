Letzter Flug einer Alitalia-Maschine

Rom. Ein Kapitel der italienischen Luftfahrtgeschichte ist beendet: Am Donnerstagabend ging der letzte Flug der Airline Alitalia von Sardinien nach Rom – und damit die Linie außer Betrieb. Am Freitag will dann die neue Staatsairline Italia Trasporto Aereo (Ita) abheben. Sie gilt als Alitalia-Nachfolgerin, ist laut EU-Kommission allerdings nicht ihr „wirtschaftliche Nachfolger“. Nach 2002 erwirtschaftete die Traditionsfluglinie keinen Gewinn mehr. 2017 ging es in die Insolvenz und der italienische Staat übernahm. Mit dem Aus soll nun auch die Marke Alitalia verkauft werden. Angebote für die 290-Millionen-Euro-Offerte kamen bislang aber nicht. Mit dem letzten Flug endet die 74-jährige Ära der Linie. Die erste Alitalia-Maschine hob nach Unternehmensangaben am 5. Mai 1947 auf der Strecke Turin-Rom-Catania ab. dpa

