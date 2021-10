Laut IHK Rhein-Neckar: Kaufkraft in der Region wieder gestiegen

Mannheim. In den meisten Kommunen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) ist die Kaufkraft in diesem Jahr wieder gestiegen, nachdem sie 2020 gefallen war. Das teilte die IHK am Mittwoch mit. Gleichzeitig seien die Einzelhandelsumsätze jedoch ein weiteres Jahr in Folge gesunken. Laut der Kaufkraft-Analyse der IHK Rhein-Neckar zählt die Region im Deutschland- und Baden-Württemberg-weiten Vergleich zu den attraktivsten Handelsregionen. "Das ist ermutigend in einer Zeit, in der noch immer viele Einzelhandelsunternehmen unter der Krise leiden", so Manfred Schnabel. Dem IHK-Präsident bereitet jedoch der Rückgang des Einzelhandels Sorgen. "Auch wenn der größte Umsatzanteil weiterhin auf den stationären Handel entfällt, stehen die Ladengeschäfte zunehmenden unter dem Druck der Online-Konkurrenz", teilt Schnabel mit und fordert: "Die Politik muss dafür sorgen, dass faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen für beiden Vertriebsarten gelten."

