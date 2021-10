Landgericht trennt ein Verfahren ab

Mannheim. In dem Mitte September am Mannheimer Landgericht gestarteten Untreue-Prozess sitzt seit Mittwochnachmittag nur noch der einstige Chef-Einkäufer des Industriedienstleisters Bilfinger auf der Anklagebank. Das Verfahren gegen eine selbstständige Unternehmensberaterin ist abgetrennt worden. Staatsanwältin Dorothee Vlantos hat einen entsprechenden Antrag gestellt und damit die Empfehlung der Großen Wirtschaftsstrafkammer aufgegriffen, Vorwürfe um mögliche Scheinrechnungen auszugliedern. Vermutlich wird das Verfahren gegen die auf Coaching spezialisierte Betriebswirtschaftlerin eingestellt, sofern diese eine Geldzahlung akzeptiert. Bevor die Mittfünfzigerin ihren Platz räumt, signalisiert der Vorsitzende Richter Andreas Lindenthal, dass die bisherige Angeklagte noch einmal geladen werden könnte – als Zeugin.

In dem Untreue-Prozess gilt es zu klären: Hat die einstige Bilfinger-Führungskraft H. für den Traum einer Honorarprofessur an der Mannheimer Universität auf Firmenkosten für knapp eine halbe Million Euro Vorlesungsfolien in Auftrag gegeben oder sollten die strittigen Materialien auch der Mitarbeiterschulung dienen? Dazu befragt die Kammer am Mittwoch mehrere Bilfinger-Mitarbeiter.

Vor Bundesarbeitsgericht gewehrt

Dem Strafprozess sind bereits andere Verfahren vorausgegangen. Der fristlos entlassene Chef-Einkäufer hat zwar seine Kündigungsschutzklagen verloren, sich aber vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) erfolgreich gegen auferlegte Ermittlungskosten gewehrt. Rückblick: Als H. durch einen Hinweisgeber in Verdacht geriet, bei Abrechnungen getrickst zu haben, beauftragte der Vorstand eine spezialisierte Anwaltskanzlei mit Ermittlungen. Jene knapp 210 000 Euro, die der Untersuchungsbericht (auf der Basis von 350 Euro Stundensatz) kostete, wollte das Unternehmen von seinem Ex-Abteilungsleiter wieder haben. Das Landesarbeitsgericht Mannheim sprach Bilfinger allerdings nur jene Aufklärung zu, die zum Vorbereiten einer fristlosen Kündigung notwendig war – und errechnet dafür 66 500 Euro.

Das BAG schloss zwar einen Ersatzanspruch für das Beauftragen von Detektiven oder Anwälten keineswegs aus, befand aber, es müsse ein konkreter Verdacht auf eine erhebliche Verfehlung vorliegen. Bei dem Mannheimer Fall beanstandete der 8. Senat, dass Bilfinger nicht detailliert vorgetragen hat, wann welche Ermittlungen zu welchem Verdacht getätigt wurden. Und deshalb muss der Ex-Mitarbeiter nicht für anwaltliche Rechercheausgaben seiner einstigen Arbeitgeberin aufkommen. Der Prozess wird am 10. November, 9 Uhr, fortgesetzt.

