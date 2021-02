  Kündigungsstreit virtuell verhandelt

Mannheim. Premiere beim Mannheimer Arbeitsgericht: Zum ersten Mal ist eine Kammerverhandlung virtuell abgelaufen - ohne Präsenz der Parteien. Als Pilotprojekt werden in Baden-Württemberg arbeitsgerichtliche Prozesse mit Einsatz von digitalen Ton -und Bildübertragungen erprobt. Und so ist ein Kündigungskonflikt per Videoschalte in einen Vergleich gemündet.

Das etwas andere Szenario sieht so aus: Der Kammervorsitzende Ralf Büschler sitzt allein auf der erhöhten Bank. Die beiden ehrenamtlichen Richterinnen haben aus kameratechnischen Gründen dort Platz genommen, wo üblicherweise die klagende Partei ihren Tisch hat. Hingegen sind der Kläger aus Worms, seine Anwältin aus Berlin und der Rechtsvertreter der beklagten Leiharbeitsfirma aus Mannheim zugeschaltet - und zwar so, dass alle gleichzeitig auf dem großen Bildmonitor erscheinen und ihrerseits in den Sitzungssaal blicken. Dort tragen Richter und Ehrenamtliche Maske, während die einzelnen Prozessteilnehmer jeweils ohne Mundschutz vor ihrem Notebook sitzen - was deren Hörbarkeit verbessert.

In der virtuellen Verhandlung geht es um die Schließung regionaler Standorte einer Zeitarbeitsfirma und damit verknüpfte betriebsbedingte Kündigungen, die mit Auftragsrückgängen aufgrund von Corona begründet werden. Der langjährige Mannheimer Personaldisponent will eine Weiterbeschäftigung innerhalb der Unternehmensgruppe erreichen - hat aber juristisch schlechte Karten. Arbeitsrichter Büschler plädiert für einen Vergleich und schlägt eine Abfindung um die eineinhalb Gehälter vor. Der Vertreter der Zeitarbeitsfirma signalisiert Zustimmung. Allerdings hat sich der Kläger entsprechend seiner 15-jährigen Betriebszugehörigkeit eine weit höhere Summe vorgestellt. Die Anwältin bittet um ein Beratungsgespräch mit ihrem Mandanten.

Der Kammervorsitzende sorgt für eine Prozesspause - will heißen: Die Anwältin und der Kläger schließen sich von den anderen ungesehen und ungehört zurück - während der Vertreter des Personaldienstleisters in einer digitalen Lobby wartet. Richter Büschler erläutert: „ Bei einer analogen Verhandlung wäre die Anwältin mit ihrem Mandanten in das Besprechungszimmer nebenan gegangen.“ Das Gleiche spielt sich jetzt in digitalen Räumen ab. Als nach gut fünf Minuten wieder alle Parteien zugeschaltet sind, akzeptiert der entlassene Personaldisponent die vorgeschlagene Abfindungssumme von 6250 Euro brutto - zu groß wäre das Risiko gewesen, dass seine Kündigungsklage scheitert und es damit keinen einzigen Euro gibt. Die Verhandlung endet mit einer glutroten Sonne über einem Bergsee - jedenfalls auf dem Bildschirmschoner.

Und wie groß ist die Bereitschaft bei Anwälten, sich bei der Pilot-Kammer auf das Angebot einer virtuellen Prozessführung einzulassen? „Es gibt viel Zurückhaltung - aber jene die, es ausprobiert haben, sind begeistert“, erklärt Ralf Büschler. Noch sei die Furcht vor technischen Pannen groß. Allerdings hat Büschler bei seinen schon zahlreich virtuell verhandelten Güteterminen „nur als absolute Ausnahme“ erlebt, dass irgendetwas mit dem Ton oder Bild nicht geklappt hat - in solchen Fällen lasse sich ja eine Sitzung analog nachholen.

Gerade in Ausnahmesituationen wie der Virus-Pandemie sieht Büschler in virtuell geführten Verhandlungen eine gute Möglichkeit, „den Stau“ unerledigter Verfahren klein zu halten. Arbeitsgerichte sollen nämlich gemäß der Empfehlung von Justizministerien während des Lockdowns nur ganz dringliche Streitigkeiten mit Präsenz verhandeln. Büschler ist überzeugt, dass auch nach Corona digitale Sitzungen interessant bleiben dürften - besonders bei Güteterminen, die häufig weniger als eine halbe Stunde dauern. Hingegen benötigen Anwälte von auswärtigen Kanzleien oftmals das Doppelte bis Dreifache an Zeit für die Anreise. Büschler: „Da macht eine virtuelle Sitzung Sinn - auch für die Umwelt.“