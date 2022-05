Kritik an Umwelthilfe

Berlin/Heidelberg. Der Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB) wirft der Deutschen Umwelthilfe Fehler bei einer von ihr beauftragten Studie zum Einsatz von Biokraftstoffen in Deutschland vor. Die im Februar vorgestellte Untersuchung des Heidelberger Instituts für Energie- und Umweltforschung (IFEU) zu Klima-Effekten von Biokraftstoffen weise „gravierende fachliche Mängel“ auf.

So sei unter anderem „sehr zweifelhaft“, ob eine anderweitige Nutzung von Ackerflächen – also nicht zum Anbau von Pflanzen für Biokraftstoffe – tatsächlich zu einer Speicherung von Treibhausgasen über einen längeren Zeitraum führen würde, argumentiert der Verband. Dagegen würden Biodiesel, Bioethanol und Biomethan heutzutage als „einzige funktionierende Klimaschutzmaßnahme im Straßenverkehr in großem Maßstab Treibhausgasemissionen sparen“, schreibt der Verband.

Der Einsatz von Getreide für Biokraftstoffe ist umstritten.

Den IFEU-Autoren zufolge sind rund um den Globus insgesamt 1,2 Millionen Hektar Agrarfläche – 500 000 davon allein in Deutschland – für Biokraftstoffe in deutschen Diesel- und Benzinautos belegt. Eine der Thesen ist, dass jährlich fast 16,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger freigesetzt würden, wenn all diese Flächen einfach der Natur überlassen würden. Demgegenüber habe der Einsatz von Biokraftstoffen im Jahr 2020 maximal 9,2 Millionen Tonnen Treibhausgase gebunden.

Hochwertiges Futter

Neben der DUH sieht auch die Bundesregierung Biokraftstoffe kritisch. Umwelt- und Landwirtschaftsministerium arbeiten daran, den Einsatz dieser Kraftstoffe zu reduzieren. Schon vor Kurzem hatten der Mannheimer Ethanolhersteller CropEnergies und der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft vor Scheinlösungen und Aktionismus gewarnt. Bei der Herstellung von Bioethanol entstehe zusätzlich hochwertiges Futter, das in der Nutztierhaltung verwendet werde und damit der Erzeugung von Nahrungsmitteln diene. Zudem werde Bioethanol in der chemischen Industrie als Grundstoff zur Desinfektionsmittelproduktion sowie in der Getränke- und Lebensmittelwirtschaft eingesetzt. dpa/jung