Krise als Chance nutzen

Urlaub in Deutschland ist schön, vor allem in sonnigen und warmen Sommern. Die Lust auf Reisen in ferne Länder wird dadurch aber nicht dauerhaft verschwinden. Sobald es wieder sicher möglich ist, steigt auch die Nachfrage nach Flügen in den Süden wieder an. Über kurz oder lang wird der Luftverkehr damit auch wieder zu einem massiven Umweltproblem. So klimabewusst sich die meisten Menschen auch geben, beim eigenen Wohlergehen schert sich kaum jemand um die Klimabilanz des Luftverkehrs. Das ist nicht anders als beim Einkauf im Supermarkt. Auch viele Tierfreunde greifen an der Fleischtheke zu Billigangeboten, obwohl sie Massentierhaltung eigentlich ablehnen.

Wenn die Politik gegen menschliche Schwächen nicht ankommt und eine arge Verteuerung der Flüge unerwünscht ist, bleibt noch die Suche nach einer Vereinbarkeit von Klima und Reise. Es wird nicht von heute auf morgen gelingen, CO2-frei nach Mallorca zu düsen. Heute neue Maschinen fliegen zum Beispiel erst einmal ein paar Jahrzehnte, bevor sie wieder ausgetauscht werden. Doch die Industrie rechnet schon in diesem Jahrzehnt mit großen Fortschritten bei elektrischen Antrieben und auch bei klimaneutralen Treibstoffen. Mitte des Jahrhunderts kann dann Wasserstoff zum sauberen Antrieb der Maschinen werden.

Die deutsche Luftfahrtindustrie ist bei der Entwicklung jener Antriebe und dem Bau moderner Maschinen im weltweiten Wettbewerb vorn mit dabei. Die Chancen aus technologischen Spitzenleistungen sollte sie nutzen, notfalls auch mit staatlicher Unterstützung. So kann aus der Krise, besser gesagt, den Krisen des Luftverkehrs schnell wieder eine Chance werden – sowohl für klimafreundliches Reisen als auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland.