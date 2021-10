Kredite in Panama werfen Fragen zu KfW-Tochterbank auf

Frankfurt. Stefan Wintels hätte sich kurz nach seinem Amtsantritt als Co-Chef der staatlichen Förderbank KfW sicher ein anderes Thema gewünscht, das in der Öffentlichkeit umgeht. Genauso sein Kollege Günther Bräunig, der bis Ende Oktober die Bank mit Wintels als Co-Chef noch gemeinsam führt. Bei der Auswertung der „Pandora Papers“ ist das Recherche-Netzwerk von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung auch auf die KfW-Tochter DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft – gestoßen. Sie finanziert oder beteiligt sich an kleinen und mittelgroßen Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern und unterstützt deutsche Mittelständler in diesen Ländern.

Dass die DEG dubiose Geschäfte über Offshore-Firmen in Steueroasen betreibt, sagen die Rechercheure nicht. Aber sie halten ihr die Finanzierung von Banken in Panama vor, einem Land, das als Steueroase bekannt und immer wieder in Fälle von Steuerhinterziehung und Geldwäsche verwickelt ist.

Die DEG bestätigt gegenüber dieser Zeitung die Aktivitäten in Panama, weist die Vorhaltungen aber zurück. Man halte sich strikt an alle Gesetze und die geltenden Richtlinien des Bundes. Zu den Maßnahmen vor einer Finanzierung gehöre die Prüfung von Unternehmen und Partnern mit Blick auf mögliche Anhaltspunkte für Geldwäsche und sonstige compliance-relevante Handlungen, also die Frage, ob geltende Gesetze eingehalten werden.

Den „Pandora Papers“ zufolge hat die DEG seit 2014 an elf Banken in Panama Kredite im Volumen von rund 250 Millionen Dollar ausgereicht. 2017 seien eine Reihe von panamaischen Banken wegen Geldwäsche bestraft worden. Die höchste Buße mit 300 000 Dollar habe es für ein Geldhaus gegeben, an der die DEG über Jahre Anteile von sieben Prozent gehalten habe. Mit ihren Krediten habe sie indirekt auch einige der reichsten Männer des Landes unterstützt. Denen gehörten die Geldhäuser.

„Die DEG finanziert auch lokale Geschäftsbanken in Panama“, so die KfW-Tochter. Man stelle den Instituten langfristiges Investitionskapital bereit, das vor Ort nicht verfügbar sei und dazu diene, lokale kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit Krediten zu versorgen.

Institut verweist auf Arbeitsplätze

„Analysen der in Panama finanzierten Banken ergaben, dass diese Banken rund 17 000 KMU mit Krediten versorgen, davon 10 000 in Panama. Die weiteren 7000 sind in der Region ansässig“. Daneben biete die DEG Beratungen an. „Auch bei Vorhaben in Panama prüft die DEG im Vorfeld (...) verschiedene Aspekte sorgfältig, etwa die Firmenstruktur, Anteilseigner und wirtschaftlich Berechtigte.“ Der Nutzungszweck der Kredite werde vertraglich festgelegt und regelmäßig überprüft.

Gegenüber dem Recherche-Netzwerk hatte die DEG zudem betont, im Bankensektor Panamas seien auch mit ihren Krediten „Tausende“ von Arbeitsplätzen finanziert worden. Sofern die Zustimmung der Kunden vorliege, veröffentliche man, so die DEG, seit 2015 Angaben zu Kunden, zum Zweck der Vorhaben, zum Finanzierungsvolumen und zu Umwelt- und Sozialthemen.