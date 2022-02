Konjunkturbericht der IHK Pfalz - Teile der Wirtschaft sind pessimistisch

Ludwigshafen. Laut der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) leidet ein großer Teil der Pfälzer Wirtschaft unter der aktuellen Situation. Wie die IHK mitteilt, bereiten die aktuell hohen Beschaffungskosten für Rohstoffe und Vorprodukte sowie Lieferschwierigkeiten rund 90 Prozent der Unternehmen Probleme. Mit einer Verbesserung rechnen sie erst in der zweiten Jahreshälfte oder sogar erst in 2023. Der Konjunkturklimaindex für die Pfälzer Wirtschaft liegt zu Jahresbeginn bei 108 Punkten, sechs Punkte niedriger als im Herbst 2021.

Laut IHK entwickeln sich die Geschäftslage und das -klima in der Industrie und bei den Dienstleistern "im Großen und Ganzen erfreulich". In der Industrie meldeten 50 Prozent der befragten Betriebe eine befriedigende und 36 Prozent eine gute Lage an. Bei den Dienstleistern gaben 42 Prozent ihre Lage als gut und 44 Prozent als zufriedenstellend an.

Handel und Gewerbe leiden zum Teil dagegen sehr unter der Pandemie. Besonders im Hotel- und Gastgewerbe bezeichneten 73 Prozent ihre Lage als schlecht an, nur zehn Prozent waren mit ihren Geschäften zufrieden. Etwas positiver ist die Einschätzung im Handel. 30 Prozent der Unternehmen bewerteten ihre Lage als gut, 47 Prozent gaben diese als zufriedenstellend an.

Der Konjunkturbericht der IHK Pfalz beruht auf der Befragung von rund 1400 Unternehmen aus Industrie, Handel, Dienstleistung und Gastgewerbe. Die Befragung wurde zwischen 21. Dezember 2021 und 21. Januar 2022 durchgeführt.

