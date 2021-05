Kommt die Inflation dauerhaft zurück?

Frankfurt. Die Inflationsrate in Deutschland ist im April den vierten Monat in Folge gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag sie bei 2,0 Prozent. Bundesbank, Europäische Zentralbank (EZB) und Volkswirte erwarten einen weiteren Anstieg in diesem Jahr auf zeitweise mehr als drei Prozent. Die Zeiten von Preissteigerungsraten unter einem Prozent scheinen vorbei. Die Börse reagiert nervös, die Aktienkurse fallen, weil Anleihen wieder etwas attraktiver werden. Müssen sich die Bundesbürger jetzt mittel- und längerfristig auf wieder höhere oder gar hohe Inflationsraten einstellen? Dazu wichtige Fragen und Antworten:

Wie lautet die Analyse der Preisentwicklung für April?

Die Verbraucherpreise sind im Schnitt um 2,0 Prozent gestiegen. Zuletzt hatte sie im April 2019 auf diesem Niveau gelegen. Im März waren es noch 1,7 Prozent. Es ist der vierte monatliche Anstieg in Folge. Zur Erinnerung: Von Juli bis Dezember vergangenen Jahres lag die Inflationsrate maximal bei null Prozent.

Was treibt die Inflation derzeit nach oben?

Es sind in erster Linie die Energiepreise. Sie kletterten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,9 Prozent. Rasant nach oben ging es bei Super (plus 24,8 Prozent), Diesel (plus 19,5) und Heizöl (plus 21,1). Ursache war das niedrige Preisniveau vor einem Jahr. Volkswirte sprechen von einem Basiseffekt. Daneben ist die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Januar weggefallen. Außerdem erhöhte sich zu Jahresanfang die CO2-Abgabe. Ohne Energie sind die Preise im April nur um 1,4 Prozent gestiegen.

Wie wirkt sich die Knappheit von Chips und Rohstoffen aus?

Auch dort sind die Preise zuletzt deutlich gestiegen, bei Metall-Rohstoffen um etwa zehn Prozent. Der Kupferpreis hat sich auf Jahressicht nahezu verdoppelt. Autofirmen und auch Bauunternehmen leiden unter der Knappheit bei Speicherchips und Holz. Auch die Transportkosten steigen, etwa in der Container-Schifffahrt. Das alles sei aber nicht unbedingt ein Vorbote für steigende Verbraucherpreise, heißt es bei der Commerzbank.

Wie sind die Aussichten für die weitere Inflationsentwicklung?

Es gehe noch weiter hoch, sagt Isabel Schnabel, deutsche Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB). In Deutschland könne die Inflationsrate 2021 zeitweise auf mehr als drei Prozent steigen. Ähnlich hatten sich Bundesbank-Präsident Jens Weidmann und Volkswirte schon vor Wochen geäußert. Annähernd so hoch war die Rate in Deutschland zuletzt 2008 mit 2,6 Prozent.

Wo liegen die Gründe für einen möglichen weiteren Anstieg in diesem Jahr?

Ab Juli greift ein weiterer Basiseffekt. Im Juli 2020 war die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 und von sieben auf fünf Prozent gesenkt worden. Das hatte die Inflationsrate deutlich gedrückt. Dies fällt zum 1. Juli weg und treibt die Preise automatisch. Zum anderen war der Ölpreis vor einem Jahr so niedrig wie lange nicht mehr, zeitweise war er an den Märkten sogar ins Minus gerutscht.

Welche Rolle spielt die Corona-Pandemie?

Sie ist weiter eine Belastung. Aber der Impffortschritt sorgt für Entspannung und lässt auf ein Ende des Lockdowns hoffen. Das nährt die Hoffnung auf eine deutliche Belebung der Wirtschaft. Die Konsumnachfrage dürfte deutlich zulegen. Volkswirte erwarten einen „Post Corona Boom“. Die Bundesbürger haben 2020 fast 150 Milliarden Euro mehr gespart als 2019. Das könnten sie zumindest zum Teil ausgeben. Ob das freilich in den Geschäften zu steigenden Preisen führen wird, ist unklar.

Was sagen Manager und Finanzmarktexperten?

Manager rechnen mit deutlich besseren Geschäften, die Auftragsbücher sind derzeit gut gefüllt, zum Teil sogar übervoll. Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten sind so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr, sie sagen – ebenso wie die EU-Kommission – einen deutlichen Wirtschaftsaufschwung voraus. Mehr Nachfrage bedeutet in der Regel auch steigende Preise.

Wie werden die Notenbanken reagieren?

Eine Zinsanhebung durch die EZB ist noch lange nicht in Sicht, auch wenn sich die Inflation derzeit an oder über ihrem Ziel von knapp zwei Prozent bewegt. Sie erwartet im nächsten Jahr eine deutliche Abschwächung und in der Eurozone eine Inflation von nur 1,2 Prozent und 2023 von 1,4 Prozent. Auch Volkswirte erwarten 2022 eine Beruhigung des Inflationsgeschehens. Die Landesbank Hessen-Thüringen rechnet im nächsten Jahr mit einer Inflationsrate von 2,0 Prozent. Zinserhöhungen könnten die Konjunkturerholung bremsen. Auch die Staaten haben daran wenig Interesse. Schließlich sind die Schulden wegen der Bekämpfung der Corona-Folgen deutlich gestiegen. Höhere Zinsen würden den Schuldendienst verteuern.

Wie sieht es mittel- und längerfristig aus?

Da spielen wiederum Basiseffekte eine Rolle. Zu Jahresbeginn 2022 gibt es keine Veränderung bei der Mehrwertsteuer und keine weitere Anhebung der CO2-Abgabe. Auch die Preise für Energie vergleichen sich dann mit dem eher normalen Niveau von Anfang 2021. Einen Grund sehen Volkswirte auch durch den Corona-bedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit und der noch hohen Zahl der Kurzarbeitenden. Das verhindert, dass Löhne und Gehälter stark steigen. Auch zunehmende Pleiten könnten eine Rolle spielen.

Und was kommt in den Jahren danach?

Das ist der Blick in die Glaskugel. Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen sieht erst in vielleicht vier oder fünf Jahren echte Inflationsrisiken. Dann, wenn es am Arbeitsmarkt wieder wirklich eng werde, Löhne wieder deutlich stiegen und Arbeitskräfte generell knapp würden. Dazu kämen die Kosten für den Kampf gegen den Klimawandel.