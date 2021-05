Klimaschädling Bitcoin

Berlin. Im März ging eine Pflichtmitteilung von Tesla bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Der US-Elektroautohersteller teilte der Börsenaufsicht darin mit, dass Chef Elon Musk und Finanzchef Zach Kirkhorn neue Titel innerhalb Teslas erhalten hätten. Musk sei fortan als „Technoking“ zu betiteln, Kirkhorn als „Master of Coin“.

Nach Belieben scheinen der „Technokönig“ und sein „Meister der Münze“ die Finanzmärkte, vor allem die Kryptowährungen, beeinflussen zu können. Als Tesla im Fe–bruar ankündigte, 1,5 Milliarden Dollar (1,23 Milliarden Euro) in Bitcoin investiert zu haben und bald den Autokauf mittels Bitcoin ermöglichen zu wollen, ging die Digital-Währung auf Klettertour, knackte bald die Marke von 50 000 Euro. Selbst die Bitcoin-Parodie Doge–coin stieg in diesem Jahr um 14 000 Prozent – alles, was es dafür brauchte, waren ein paar Worte von Musk.

Kurs abgestürzt

Aberwitziger Stromverbrauch Forscher der University of Cambridge schätzen, dass der Bitcoin pro Jahr 147 Terawattstunden (TWh) Strom verbraucht – und damit mehr als ganze Länder wie Schweden (132 TWh) oder die Niederlande (111 TWh). Deutschland verbraucht den Daten zufolge rund 524 Terawattstunden Strom pro Jahr und liegt damit im weltweiten Ranking auf Platz neun. Wäre der Bitcoin ein Land, würde er auf Platz 26 folgen, knapp hinter Polen und Ägypten. ZRB

In der vergangenen Woche aber hat Musk seine Macht auf die Finanzmärkte genutzt, um die Kryptowährungen abstürzen zu lassen. Denn Elon Musk war aufgefallen, dass Bitcoin und Co. ziemliche Klimakiller sind. „Kryptowährung ist auf vielen Ebenen eine gute Idee und wir glauben an eine vielversprechende Zukunft, aber dies kann nicht zu großen Lasten der Umwelt gehen“, hieß es in einem Statement von Tesla, das die Zahlung mit Bitcoin stoppte. Am Sonntag legte Musk nach, deutete auf Twitter an, dass Tesla seine Bitcoin-Bestände verkaufen könnte. Der Kurs stürzte zwischenzeitlich auf rund 35 000 Euro ab.

Dass der Bitcoin nicht zum vermeintlich grünen Image von Tesla passt, sondern im Gegenteil ein Stromfresser ist, liegt an seinem System. Der Bitcoin beruht auf einer Art digitalem Buchführungssystem, der Blockchain. Um Transaktionen ausführen zu können, werden vereinfacht gesagt, mathematische Rätsel gestellt. Verschiedene Nutzer versuchen, das Rätsel zu knacken. Als Belohnung für den Aufwand entstehen neue Bitcoins, die unter den „Miners“ („Bergleuten“) genannten Nutzern verlost werden. Wer mehr Rechenleistung einspeist, hat bessere Chancen auf seinen Bitcoin-Anteil, die anderen gehen leer aus – ein nicht sonderlich energieeffizientes Verfahren, sagen Kritiker.

Trotzdem gibt es Firmen, die sich auf das Schürfen von Bitcoins, das sogenannte Mining, spezialisiert haben. In gigantischen Rechnerfarmen werden Server mit Strom gefüttert, um Rätsel zu lösen, aus denen Bitcoins hervorgehen. Und die stehen meist dort, wo der Strom billig ist, in Chinas Kohleregionen etwa. Wie hoch die Margen beim Schürfen sind, ist unbekannt und von vielen Faktoren abhängig, etwa den Strom- und den Hardwarekosten. „Grundsätzlich führt ein höherer Marktpreis zu mehr Einnahmen für die Netzwerkteilnehmer. Somit steigt der Anreiz zu minen, beziehungsweise das Budget der Miner für Hardware und Strom“, sagte Christian Stoll, Autor einer Studie der Technischen Universität München (TUM), dieser Redaktion.

Die EU will den Bitcoin strenger regulieren, Umweltaspekte sehen die bisherigen Pläne aber nicht vor. Ein Fehler, meint der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold. „Ein Auto, das exorbitant viel verbraucht, kann in Europa nicht zugelassen werden. Bitcoins kann man aber trotz des völlig unverhältnismäßigen Energieverbrauchs nutzen“, sagte Giegold unserer Redaktion. „Dabei hat das Auto zumindest noch den Nutzen, eine Person von A nach B zu transportieren. Der Zusatznutzen von Bitcoin und Co. ist begrenzt“, findet Giegold.

Auch Lüder Gerken, Ökonom und Vorstandsvorsitzender der Freiburger Denkfabrik Centrum für Europäische Politik (cep), macht Druck: „Ob Stahlherstellung oder Bitcoin-Mining: Jeder Produktionsprozess, der viel Strom aus fossilen Brennstoffen wie Kohle verbraucht und folglich Treibhausgase verursacht, wird tendenziell in Länder mit laxeren Klimaschutzvorgaben und entsprechend billigerem Strom verlagert“, sagte Gerken unserer Redaktion. Wolle man den globalen Klimaschutz ernst nehmen, dann brauche es eine weltweite Angleichung der CO2-Bepreisung.

Einen anderen Weg will Bitcoin-Forscher Stoll gehen. Er schlägt vor, Krypto-Farmen an die Erzeugung erneuerbarer Energien zu koppeln, um dem Ressourcenverbrauch Einhalt zu gebieten.