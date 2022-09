Kleine Betriebe, große Sorgen

Mannheim. Für manche kommt es wirklich knüppeldick: „Corona war für die Sportvereine eine Katastrophe. Jetzt bleiben bald Sporthallen und Schwimmbäder kalt“, fürchtet Roman Senger aus dem nordrhein-westfälischen Unna. Er ist Geschäftsführer des Vereins Gesund & Fit Rehasport und organisiert Sport- und Rehabilitationsangebote in der ganzen Bundesrepublik. Vor allem viele Kinder, aber auch Senioren in Herz-Sport-Gruppen hörten nach einer langen Pause mit dem Training einfach auf: „Es ist schwierig, sich wieder aufzurappeln.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die wiederholten Lockdowns haben im Sport unglaublich viel kaputt gemacht. Kinder haben nicht schwimmen gelernt, Mitarbeiter und mussten Weiterbildungen und Qualifizierungen unterbrechen: es gibt einfach unglaublich viele Baustellen“. Und jetzt die Energiekrise: „Reha-Wassergymnastik geht nicht in fünf Grad kälterem Wasser“, sagt Senger. Und selbst dort, wo die Hallen offenbleiben, sind die Kosten für Strom und Gas nicht bald mehr zu bezahlen.

Wie ihm, weiß Senger, geht es in diesen Tagen Unternehmern aus sehr vielen Branchen: Die Sorgen sind groß, das spürt man auch im Mannheimer Rosengarten. Hier und im Gründungszentrum Mafinex treffen sich an diesem Wochenende anlässlich der Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren Deutschlands junge Unternehmenschefs und Gründer aus dem ganzen Land, um sich auszutauschen, Unternehmen zu besichtigen, Vorträge zu hören und Kontakte zu knüpfen. Mehr als 700 Teilnehmer aus ganz Deutschland seien vor Ort, sagt Kongressorganisator Maximilian Schulz.

Nachhaltige Lösungen gefragt

Gut 10 000 aktive Mitglieder haben die deutschen Wirtschaftsjunioren insgesamt – vom Einzelunternehmer bis zum Mittelständler. Nach zwei Jahren können ihre Delegierten erstmalig wieder zu einem Bundeskongress zusammenkommen.

Zentrales politisches Thema ist in diesem Jahr natürlich die Energie: „Die Frage nach einer zukunftsfähigen Energieversorgung steht für uns an diesem Wochenende in Mannheim im Vordergrund“, sagt Denise Schurzmann, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren. Nachhaltige Lösungen seien gefragt, auch im Bereich der Fachkräftegewinnung oder einem vereinfachten Zugang zu Förderangeboten.

„Großunternehmen und sogar der Mittelstand in Deutschland haben eine starke Lobby. Kleine Unternehmen und Freelancer gehen im Augenblick unter, sie werden einfach überhört“, sagt Telke Nieter. Ihr gehört eine Werbeagentur in Hannover. Viele ihrer Auftraggeber sind Kleinunternehmer. Schreiner, die ihren Kunden den Holzpreis für ihre Küchenschränke nur noch für wenige Tage garantieren können, Gärtner, die keinen Dünger mehr bekommen: Ihnen müsse die Politik mehr zuhören, findet Nieter, und kleinen Betrieben dafür eine Plattform geben.

Sie selbst ist froh über das Netzwerk und über den Kongress. „Erfahrungsaustausch und Kontakt sind extrem wichtig“, sagt sie. Gedrückter sei die Stimmung in diesem Jahr, beobachtet Jonas Klein von der IHK Pfalz. Und doch gibt es auch viel Zuversicht.

„Gemeinsam nach vorne schauen“

Die Auftragslage sei gut, sagt etwa der Süddeutsche Stefan Blöchl. Vor zwei Jahren hat der ehemalige Unternehmensberater selbst gegründet: Die von ihm entwickelte Software spürt Sparpotenziale in Unternehmensprozessen auf. In Zeiten von Fachkräfte- und Ressourcenmangel suchen viele Unternehmen nach Möglichkeiten, die Betriebskosten zu senken, Arbeitsstunden zu sparen – und Energie. „Um Strom zu sparen, checken viele Firmen die Laufzeiten ihrer Maschinen: Welche Geräte müssen nachts durchlaufen, was kann abgestellt werden“?

Die Rahmenbedingungen für viele Gründer sind nicht gut im Moment. Und doch: Ein Unternehmen zu gründen, sei immer ein Risiko, sagt Blöchel. Dieser Satz fällt hier häufig: Auch bei besten Voraussetzungen sei ein Scheitern nie ausgeschlossen. Die gesellschaftliche Toleranz für fehlgeschlagene Unternehmensgründungen in Deutschland ist aber nicht groß. Auch vor diesem Hintergrund seien Netzwerke wie die Wirtschaftsjunioren wichtig, sagt Maximilian Schulz. Ein geschützter Raum, um Erfahrungen auszutauschen.

Zu den Zielen der Wirtschaftsjunioren gehöre es aber auch, für ein diverseres, vielschichtigeres Unternehmerbild in der Öffentlichkeit zu werben, Klischees abzubauen, betont Schulz. „Wir gehen auch in Schulen und beantworten Fragen, etwa dazu, was es heißt, ein Unternehmen zu gründen. Wir wollen auch Mut machen“.

„Auch wenn einige Sorgen haben, hier geht es nicht darum, sich gegenseitig etwas vorzujammern“, sagt Marketingfachfrau Nieter: „Wir wollen gemeinsam nach vorne schauen und Lösungen suchen.“