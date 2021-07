Nach massiven Turbulenzen gibt es bei SAP einen neuen Betriebsratsvorsitzenden. Klaus Merx, der den Betriebsrat der SAP SE schon zwischen 2015 und 2018 führte, ist am Donnerstag gewählt worden. „Ich möchte vor allem die entstandenen Gräben beseitigen“, teilte Merx dieser Redaktion mit. Seine Amtszeit dauert nur bis Mitte Mai, dann stehen ohnehin Betriebsratswahlen an. Merx will nach eigenen

