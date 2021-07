Klarna kauft Stocard

Mannheim. Der Fintech-Riese Klarna ist auf der Suche nach passenden Übernahmezielen offenbar in der Metropolregion fündig geworden. Wie mehrere Medien – darunter das „Handelsblatt“ und „Business Insider“ – übereinstimmend berichten, erwirbt das schwedische Unternehmen für einen Kaufpreis von 110 Millionen Euro das Mannheimer Start-up Stocard. Eine offizielle Bestätigung steht bislang aus, als Quellen werden Informationen aus dem Umfeld der Unternehmen genannt.

Marke soll erhalten bleiben

Stocard bündelt verschiedene Kundenkarten in einer App und hat kürzlich eine Bezahlfunktion eingeführt. Gegründet wurde das Unternehmen von David Handlos, Björn Goß und Florian Barth, die alle an der Universität Mannheim studiert haben. Sie hielten den Berichten zufolge zuletzt noch rund ein Viertel der Anteile an ihrem Unternehmen. Goß und Handlos sollen nun Manager bei Klarna werden, bei Stocard, das als Marke bestehen bleibt, wiederum ein neues Management eingesetzt werden.

An dem Mannheimer Unternehmen halten auch die Investmentbank Macquarie sowie VC Alstin Anteile, die Beteiligungsgesellschaft des schillernden Finanzunternehmers Carsten Maschmeyer („Höhle der Löwen“). Insgesamt sollen bislang 26 Millionen Euro in das Start-up geflossen sein. Besonders die rund 60 Millionen Stocard-Kunden dürften für Klarna von Interesse gewesen sein. Die auf Zahlungsabwicklung im Onlinehandel spezialisierten Schweden kamen nach jüngsten Angaben zuletzt auf 90 Millionen Nutzer weltweit. fas