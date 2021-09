Klares Votum für Betriebsräte

Heidelberg. Mit einem gemeinsamen Appell haben Gewerkschaften und große Arbeitgeber der Region ein Zeichen für betriebliche Mitbestimmung gesetzt. Der DGB Kreisverband Rhein-Neckar rief Beschäftigte dazu auf, bei den Betriebsratswahlen im Frühjahr 2022 ihre Stimme abzugeben. „Eine hohe Wahlbeteiligung ist ein klares Bekenntnis zu unserer Demokratie und zur Stärkung der Betriebsräte und Betriebsrätinnen in den Unternehmen“, so DGB-Kreisvorsitzender Mirko Geiger laut einer Mitteilung.

Cawa Younosi, Personalchef bei SAP Deutschland, sagte, eine hohe Repräsentation der Beschäftigtenstruktur im Betriebsratsgremium sei wichtig: „Wir brauchen mehr junge Menschen, mehr Frauen, mehr Beschäftigte mit Migrationshintergrund in den Betriebsratsgremien.“ Der Softwarekonzern werde die Betriebsratswahl mit einer Werbeaktion unterstützen. Sich im Betriebsrat zu engagieren, sei kein „Karrierekiller“, so Younosi, sondern helfe dabei, sich ein großes Netzwerk aufzubauen.

„Tarifverträge wichtig“

Auch Alexander Zumkeller, Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor bei ABB Deutschland, sagte, das Unternehmen habe großes Interesse an starken Betriebsräten. Nur durch eine hohe Beteiligung bei den Wahlen seien diese in der Lage, Forderungen zu erheben und sie mit Stärke zu verhandeln. Marcus A. Wassenberg, Vorstandsmitglied bei Heidelberger Druckmaschinen, betonte die Bedeutung der Tarifbindung. „Tarifverträge haben eine wichtige Funktion, umso wichtiger ist es, dass auch jungen Unternehmen sich in Tarifverträgen wiederfinden“, sagte er. Der Umbau von Heideldruck, bei dem zahlreiche Stellen ohne Kündigungen abgebaut wurden, sei so nur durch die gute Zusammenarbeit der Sozialpartner möglich gewesen. tat