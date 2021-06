Karten werden jetzt neu gemischt

Düsseldorf. Im Online-Lebensmittelhandel herrscht Goldgräberstimmung. Eine große Zahl von neuen Anbietern wie Gorillas, Flink, Getir, Knusper oder Picnic drängt zur Zeit auf den hart umkämpften deutschen Lebensmittelmarkt. Angelockt von den in der Corona-Krise deutlich gestiegenen Online-Umsätzen und finanziert mit hunderten Millionen Euro Wagniskapital machen die Start-ups in immer mehr Städten den etablierten Lebensmittelhändlern Konkurrenz. Oft versprechen die Newcomer die Lieferung bestellter Ware in nur zehn Minuten. Selbst die Platzhirsche Edeka und Rewe müssen sich neu positionieren.

Es geht um einen Milliardenmarkt: Der Online-Lebensmittelhandel gehört zu den größten Gewinnern in der Corona-Krise. Nach dem „Online Monitor“ des Handelsverbandes Deutschland kauften die Kunden 2020 rund 60 Prozent mehr Lebensmittel online als vor der Pandemie. Und das Wachstum hätte wohl noch größer sein können, wenn die Lieferkapazitäten nicht an ihre Grenzen gestoßen wären.

Hoher Einsatz

Gespielt wird mit hohem Einsatz. Die Lieferdienste Gorillas, Flink und Getir haben in ihren jüngsten Finanzierungsrunden jeweils dreistellige Millionenbeträge von Wagniskapitalgebern eingesammelt, um möglichst schnell in weitere Städte expandieren zu können und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Die großen Lebensmittelketten Edeka und Rewe beobachten die Entwicklung mit Argusaugen. Die Kölner Rewe-Gruppe, zurzeit nach Einschätzung von Experten Marktführer im E-Commerce-Geschäft mit frischen Nahrungsmitteln, stieg am Freitag sogar mit einer Minderheitsbeteiligung beim Start-up Flink ein. Außerdem wird der Handelsriese exklusiv die Warenversorgung der Berliner übernehmen.

Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka, der lange Zeit im E-Commerce eher zurückhaltend agierte, setzt dagegen auf eine Beteiligung an Picnic. „Picnic wird der Online-Arm von Edeka werden“, sagte Edeka-Chef Markus Mosa kürzlich. Gleichzeitig betonte er: „Wir streben keine Mehrheit an dem Unternehmen an.“ dpa