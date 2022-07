Kanzler auf Rettungsmission

Berlin. Beim Wandern im Allgäu wollte der Kanzler etwas ausspannen. Mit Baseballkappe auf dem Kopf und einem Rucksack auf den Schultern war Olaf Scholz in den vergangenen Tagen auf Bergtour in Bayern. Als das Bundeskanzleramt aber am Freitagmorgen kurzfristig eine Pressekonferenz mit dem SPD-Politiker zu „aktuellen Fragen der Energiepolitik“ ankündigte, war klar: Die Krise auf dem Gasmarkt hat sich noch einmal zugespitzt – für Unternehmen und Privathaushalte.

Um zwölf Uhr trat der erst am Morgen nach Berlin zurückgeflogene Scholz vor die Medien. Der Kanzler gab dann bekannt, dass der Bund bei dem angeschlagenen Gaskonzern Uniper einsteigt und 30 Prozent des Unternehmens übernimmt. Zudem wird ein bestehender Kredit aufgestockt. Der Konzern sei von „überragender Bedeutung“ für die Gasversorgung in Deutschland, begründet Scholz den Schritt. „Das ist notwendig gewesen, dass wir das Unternehmen Uniper jetzt stabilisieren“, betonte der Kanzler. Damit trage die Bundesregierung „zur Beruhigung aller Beteiligten“ bei.

Einvernehmen in der Koalition

Der Düsseldorfer Konzern zählt zu den Riesen auf dem deutschen Energiemarkt. Uniper kauft Gas im Ausland, etwa von Russland, und beliefert hierzulande Großkunden wie etwa mehr als Stadtwerke sowie Industrieunternehmen. Infolge des Konflikts mit Russland und stark gestiegener Weltmarktpreise hatte Uniper jedoch Liquiditätsprobleme bekommen und Staatshilfe beantragt. Die letzten Details der milliardenschweren Finanzhilfe des Bundes wurden in den vergangenen Tagen verhandelt.

Für die Regierung war es offenbar Konsens, dass der Energiekonzern mit Steuergeldern unterstützt werden müsse, um große Turbulenzen zu verhindern. Das Rettungspaket sei zwischen ihm, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eng abgestimmt, fügte Scholz hinzu. In der Regierung herrsche „vollständiges Einvernehmen“, dass eine staatliche Beteiligung „notwendig“ sei. Der Auftritt des Kanzlers weckte Erinnerungen an die Finanzkrise, als die Regierung angeschlagene Banken vor dem Kollaps bewahrte.

Für die Privathaushalte bleibt die Rettungsaktion allerdings nicht folgenlos: Scholz kündigte an, dass Uniper zum 1. Oktober, womöglich auch schon 1. September, die höheren Gaspreise zum Großteil an seine Kunden weiterreichen kann. Das werde für die einzelnen Haushalte spürbar sein, räumte der Kanzler ein. Eine vierköpfige Familien muss demnach noch einmal mit Zusatzkosten von 200 bis 300 Euro im Jahr rechnen.

„Niemand wird alleine gelassen“

Der Kanzler kündigte daher weitere Entlastungen an: „Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen.“ In Anlehnung an eine englische Fußballhymne versprach Scholz: „You will never walk alone.“ Eigentlich hatte der Kanzler erst nach der politischen Sommerpause im September konkret über weitere Hilfe für die Bevölkerung wegen der stark gestiegenen Energie- und Nahrungsmittelpreise sprechen wollen.

Doch nun versprach der SPD-Politiker nicht nur „dauerhaft weitere Entlastungen“, Scholz verkündete auch, dass die Bundesregierung zum Anfang nächsten Jahres eine „große Wohngeldreform“ auf den Weg bringen werde. Der Kreis der Berechtigten solle ausgeweitet werden, ganz besonders Rentner sollten profitieren. Im Jahr 2020 erhielten laut Statistischem Bundesamt 618 165 Haushalte Wohngeld. „Wir wollen in diese Wohngeldreform eine Heizkostenpauschale dauerhaft integrieren“, sagte Scholz zudem. Auch für Studenten solle es Heizkostenzuschüsse geben.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) begrüßte die angekündigte Wohngeldreform, forderte jedoch weitere Entlastungen. „Kanzler Scholz sollte unverzüglich zu einem Sozialgipfel einladen, bei dem auch mit Sozialverbänden, Mieterorganisationen und der Tafel die kritische Situation im Herbst/Winter 2022/23 besprochen wird“, sagte SoVD-Vizepräsidentin Ursula Engelen-Kefer dieser Redaktion.

Hilfen für Unternehmen

Scholz kündigte weiterhin an, dass die Grundsicherungsreform „auf alle Fälle“ zum Anfang nächsten Jahres komme. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte in dieser Woche seinen Plan für das neue Bürgergeld vorgestellt, mit dem er das bisherige Hartz-IV-System ersetzen will. In der Koalition ist allerdings noch umstritten, wie hoch die staatliche Unterstützung für Langzeitarbeitslose künftig sein soll. „Das ist die Grundlage dafür, dass wir eine substanzielle Entlastung derjenigen, die am wenigsten haben, zustande bringen können“, sagte Scholz zu der Reform.

Der Kanzler versprach zudem Hilfen für Unternehmen, die wegen der hohen Energiepreise in Schwierigkeiten geraten. Auch weitere Entlastungen für die Bevölkerung sollen auf den Weg gebracht werden, Details nannte Scholz noch nicht. Zu einer Verlängerung des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts äußerte er sich jedoch ablehnend. „Wir werden alles Erforderliche tun, was getan werden muss“, sagte der Kanzler. „Und wir werden es so lange tun, wie das erforderlich ist.“